"Азимут" отменил рейсы в Тель-Авив и Дубай - 02.03.2026
"Азимут" отменил рейсы в Тель-Авив и Дубай
2026-03-02T18:53+0300
2026-03-02T18:53+0300
происшествия
бизнес
дубай
тель-авив
минеральные воды
азимут
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Тель-Авив и Дубай 3-5 марта в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба авиакомпании. "Авиакомпания "Азимут" сообщает о корректировке расписания по причине закрытия воздушного пространства стран Ближнего Востока. Решения о корректировке расписания принимаются авиакомпанией с учетом оперативной обстановки", - говорится в сообщении. Так, 3 марта отменены рейсы A45025/5026 Сочи – Тель-Авив / Тель-Авив – Сочи, A46087/6088 Минеральные Воды – Дубай / Дубай – Минеральные Воды, A46288/6287 Дубай – Минеральные Воды / Минеральные Воды – Дубай, A43087 Краснодар – Дубай. На 4 марта отменены рейсы A43088 Дубай – Краснодар, A46025/6026 Минеральные Воды – Тель-Авив / Тель-Авив – Минеральные Воды. На 5 марта - рейс A45087/5088 Сочи – Дубай / Дубай – Сочи. Уточняется, что деньги за отмененные рейсы возвращаются в полном объеме. Для этого пассажирам необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов.
2026
бизнес, дубай, тель-авив, минеральные воды, азимут
Происшествия, Бизнес, Дубай, Тель-Авив, Минеральные Воды, Азимут
18:53 02.03.2026
 
"Азимут" отменил рейсы в Тель-Авив и Дубай

"Азимут" отменил рейсы в Тель-Авив и Дубай 3-5 марта

Самолеты авиакомпании Emirates в аэропорту Дубая
Самолеты авиакомпании Emirates в аэропорту Дубая
Самолеты авиакомпании Emirates в аэропорту Дубая. Архивное фото
© flickr.com / Michael Coghlan
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Тель-Авив и Дубай 3-5 марта в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Авиакомпания "Азимут" сообщает о корректировке расписания по причине закрытия воздушного пространства стран Ближнего Востока. Решения о корректировке расписания принимаются авиакомпанией с учетом оперативной обстановки", - говорится в сообщении.
Так, 3 марта отменены рейсы A45025/5026 СочиТель-Авив / Тель-Авив – Сочи, A46087/6088 Минеральные ВодыДубай / Дубай – Минеральные Воды, A46288/6287 Дубай – Минеральные Воды / Минеральные Воды – Дубай, A43087 Краснодар – Дубай.
На 4 марта отменены рейсы A43088 Дубай – Краснодар, A46025/6026 Минеральные Воды – Тель-Авив / Тель-Авив – Минеральные Воды. На 5 марта - рейс A45087/5088 Сочи – Дубай / Дубай – Сочи.
Уточняется, что деньги за отмененные рейсы возвращаются в полном объеме. Для этого пассажирам необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов.
Туроператор "Библио-Глобус" организует вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби
