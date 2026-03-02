Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Азия лишится до 40–50 миллиардов кубометров СПГ из-за ситуации с Ормузом - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260302/aziya-867949385.html
Азия лишится до 40–50 миллиардов кубометров СПГ из-за ситуации с Ормузом
Азия лишится до 40–50 миллиардов кубометров СПГ из-за ситуации с Ормузом - 02.03.2026, ПРАЙМ
Азия лишится до 40–50 миллиардов кубометров СПГ из-за ситуации с Ормузом
Азиатские страны в самом негативном сценарии лишатся в годовом исчислении 40–50 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), который получали из... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T19:58+0300
2026-03-02T19:58+0300
энергетика
газ
сша
европа
азия
ice
qatarenergy
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/12/841401224_0:19:2955:1681_1920x0_80_0_0_fa659615b56e4acc2ce2afba9c9cb44f.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Азиатские страны в самом негативном сценарии лишатся в годовом исчислении 40–50 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), который получали из Катара, и начнут агрессивно выкупать свободные объемы у США и Австралии, сказала РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова. Катарская госкомпания QatarEnergy в понедельник заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе в моменте подскочили на 50% – до 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. По подсчетам РИА Новости эту отметку котировки преодолели впервые с 13 февраля 2025 года. Белова назвала текущий скачок цен на газ в Европе "вершиной айсберга, вызванной стечением геополитических и инфраструктурных факторов". "Мы наблюдаем классический "идеальный шторм" на газовом рынке", – указала она. "Основные объемы Катара традиционно уходят в Азию, и теперь азиатские покупатели, в самом негативном сценарии лишившись 40–50 миллиардов кубометров (в годовом исчислении), начнут агрессивно выкупать весь свободный сжиженный газ США и Австралии", – отметила Белова. Напрямую через Ормуз покрывается лишь около 2% европейского газового импорта, но это "ложное чувство безопасности", для Европы складывается крайне непростая ситуация, добавила эксперт. Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.
https://1prime.ru/20260302/spg-867946844.html
сша
европа
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/12/841401224_343:0:2610:1700_1920x0_80_0_0_c3b61a524bb179c32882a21d8de0766c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сша, европа, азия, ice, qatarenergy
Энергетика, Газ, США, ЕВРОПА, АЗИЯ, ICE, QatarEnergy
19:58 02.03.2026
 
Азия лишится до 40–50 миллиардов кубометров СПГ из-за ситуации с Ормузом

Белова: Азия лишится до 40–50 млрд кубометров СПГ из-за ситуации вокруг Ормуза

CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLEСПГ
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
СПГ. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLE
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Азиатские страны в самом негативном сценарии лишатся в годовом исчислении 40–50 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), который получали из Катара, и начнут агрессивно выкупать свободные объемы у США и Австралии, сказала РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова.
Катарская госкомпания QatarEnergy в понедельник заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе в моменте подскочили на 50% – до 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. По подсчетам РИА Новости эту отметку котировки преодолели впервые с 13 февраля 2025 года.
Белова назвала текущий скачок цен на газ в Европе "вершиной айсберга, вызванной стечением геополитических и инфраструктурных факторов". "Мы наблюдаем классический "идеальный шторм" на газовом рынке", – указала она.
"Основные объемы Катара традиционно уходят в Азию, и теперь азиатские покупатели, в самом негативном сценарии лишившись 40–50 миллиардов кубометров (в годовом исчислении), начнут агрессивно выкупать весь свободный сжиженный газ США и Австралии", – отметила Белова.
Напрямую через Ормуз покрывается лишь около 2% европейского газового импорта, но это "ложное чувство безопасности", для Европы складывается крайне непростая ситуация, добавила эксперт.
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.
Емкости для хранения сжиженного газа - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
ЕС лишится более восьми процентов поставок СПГ из-за остановки QatarEnergy
18:42
 
ЭнергетикаГазСШАЕВРОПААЗИЯICEQatarEnergy
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала