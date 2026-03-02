https://1prime.ru/20260302/aziya-867949385.html

Азия лишится до 40–50 миллиардов кубометров СПГ из-за ситуации с Ормузом

Азия лишится до 40–50 миллиардов кубометров СПГ из-за ситуации с Ормузом - 02.03.2026, ПРАЙМ

Азия лишится до 40–50 миллиардов кубометров СПГ из-за ситуации с Ормузом

Азиатские страны в самом негативном сценарии лишатся в годовом исчислении 40–50 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), который получали из... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T19:58+0300

2026-03-02T19:58+0300

2026-03-02T19:58+0300

энергетика

газ

сша

европа

азия

ice

qatarenergy

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/12/841401224_0:19:2955:1681_1920x0_80_0_0_fa659615b56e4acc2ce2afba9c9cb44f.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Азиатские страны в самом негативном сценарии лишатся в годовом исчислении 40–50 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), который получали из Катара, и начнут агрессивно выкупать свободные объемы у США и Австралии, сказала РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова. Катарская госкомпания QatarEnergy в понедельник заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе в моменте подскочили на 50% – до 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. По подсчетам РИА Новости эту отметку котировки преодолели впервые с 13 февраля 2025 года. Белова назвала текущий скачок цен на газ в Европе "вершиной айсберга, вызванной стечением геополитических и инфраструктурных факторов". "Мы наблюдаем классический "идеальный шторм" на газовом рынке", – указала она. "Основные объемы Катара традиционно уходят в Азию, и теперь азиатские покупатели, в самом негативном сценарии лишившись 40–50 миллиардов кубометров (в годовом исчислении), начнут агрессивно выкупать весь свободный сжиженный газ США и Австралии", – отметила Белова. Напрямую через Ормуз покрывается лишь около 2% европейского газового импорта, но это "ложное чувство безопасности", для Европы складывается крайне непростая ситуация, добавила эксперт. Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.

https://1prime.ru/20260302/spg-867946844.html

сша

европа

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, сша, европа, азия, ice, qatarenergy