https://1prime.ru/20260302/aziya-867949385.html
Азия лишится до 40–50 миллиардов кубометров СПГ из-за ситуации с Ормузом
Азия лишится до 40–50 миллиардов кубометров СПГ из-за ситуации с Ормузом - 02.03.2026, ПРАЙМ
Азия лишится до 40–50 миллиардов кубометров СПГ из-за ситуации с Ормузом
Азиатские страны в самом негативном сценарии лишатся в годовом исчислении 40–50 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), который получали из... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T19:58+0300
2026-03-02T19:58+0300
2026-03-02T19:58+0300
энергетика
газ
сша
европа
азия
ice
qatarenergy
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/12/841401224_0:19:2955:1681_1920x0_80_0_0_fa659615b56e4acc2ce2afba9c9cb44f.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Азиатские страны в самом негативном сценарии лишатся в годовом исчислении 40–50 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), который получали из Катара, и начнут агрессивно выкупать свободные объемы у США и Австралии, сказала РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова. Катарская госкомпания QatarEnergy в понедельник заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе в моменте подскочили на 50% – до 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. По подсчетам РИА Новости эту отметку котировки преодолели впервые с 13 февраля 2025 года. Белова назвала текущий скачок цен на газ в Европе "вершиной айсберга, вызванной стечением геополитических и инфраструктурных факторов". "Мы наблюдаем классический "идеальный шторм" на газовом рынке", – указала она. "Основные объемы Катара традиционно уходят в Азию, и теперь азиатские покупатели, в самом негативном сценарии лишившись 40–50 миллиардов кубометров (в годовом исчислении), начнут агрессивно выкупать весь свободный сжиженный газ США и Австралии", – отметила Белова. Напрямую через Ормуз покрывается лишь около 2% европейского газового импорта, но это "ложное чувство безопасности", для Европы складывается крайне непростая ситуация, добавила эксперт. Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.
https://1prime.ru/20260302/spg-867946844.html
сша
европа
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/12/841401224_343:0:2610:1700_1920x0_80_0_0_c3b61a524bb179c32882a21d8de0766c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сша, европа, азия, ice, qatarenergy
Энергетика, Газ, США, ЕВРОПА, АЗИЯ, ICE, QatarEnergy
Азия лишится до 40–50 миллиардов кубометров СПГ из-за ситуации с Ормузом
Белова: Азия лишится до 40–50 млрд кубометров СПГ из-за ситуации вокруг Ормуза
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Азиатские страны в самом негативном сценарии лишатся в годовом исчислении 40–50 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), который получали из Катара, и начнут агрессивно выкупать свободные объемы у США и Австралии, сказала РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова.
Катарская госкомпания QatarEnergy
в понедельник заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе
в моменте подскочили на 50% – до 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
. По подсчетам РИА Новости эту отметку котировки преодолели впервые с 13 февраля 2025 года.
Белова назвала текущий скачок цен на газ в Европе "вершиной айсберга, вызванной стечением геополитических и инфраструктурных факторов". "Мы наблюдаем классический "идеальный шторм" на газовом рынке", – указала она.
"Основные объемы Катара
традиционно уходят в Азию
, и теперь азиатские покупатели, в самом негативном сценарии лишившись 40–50 миллиардов кубометров (в годовом исчислении), начнут агрессивно выкупать весь свободный сжиженный газ США
и Австралии", – отметила Белова.
Напрямую через Ормуз покрывается лишь около 2% европейского газового импорта, но это "ложное чувство безопасности", для Европы складывается крайне непростая ситуация, добавила эксперт.
Судоходство через Ормузский пролив
резко сократилось после ударов США и Израиля
по Ирану
, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.
ЕС лишится более восьми процентов поставок СПГ из-за остановки QatarEnergy