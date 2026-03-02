Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Билайн" предоставил абонентам на Ближнем Востоке пакеты минут и интернета - 02.03.2026
"Билайн" предоставил абонентам на Ближнем Востоке пакеты минут и интернета
"Билайн" предоставил абонентам на Ближнем Востоке пакеты минут и интернета
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. "Билайн" предоставил абонентам, находящимся на Ближнем Востоке, дополнительные пакеты минут и мобильного интернета, при этом более половины пользователей роуминга в регионе находятся в ОАЭ, сообщили РИА Новости в компании. "Билайн" предоставил своим клиентам, находящимся в странах Ближнего Востока, дополнительные пакеты минут и мобильного интернета для поддержания экстренной связи с близкими и необходимыми службами. Мера распространяется в том числе на корпоративных клиентов оператора, находящихся в указанных странах региона", - сообщили в компании. "Более половины пользователей роуминга "Билайна" в регионе находятся в ОАЭ. Они получили пакет объемом 3 Гб мобильного интернета и 30 минут исходящих звонков на 7 дней", - добавили там. В свою очередь абонентам, находящимся в Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, Омане и Иране, начислены 1 Гб интернета и 30 минут на 3 дня. Пакеты автоматически начислены тем, кто пользуется связью по предоплатной системе расчетов. Клиентам с постоплатой будут скорректированы счета на аналогичные объемы услуг, пояснили в компании. Ранее "Билайн" также обнулил стоимость звонков на горячие линии МИД России и ассоциации "Турпомощь".
00:46 02.03.2026 (обновлено: 00:53 02.03.2026)
 
"Билайн" предоставил абонентам на Ближнем Востоке пакеты минут и интернета

"Билайн" предоставил абонентам на Ближнем Востоке дополнительные пакеты минут и интернета

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. "Билайн" предоставил абонентам, находящимся на Ближнем Востоке, дополнительные пакеты минут и мобильного интернета, при этом более половины пользователей роуминга в регионе находятся в ОАЭ, сообщили РИА Новости в компании.
"Билайн" предоставил своим клиентам, находящимся в странах Ближнего Востока, дополнительные пакеты минут и мобильного интернета для поддержания экстренной связи с близкими и необходимыми службами. Мера распространяется в том числе на корпоративных клиентов оператора, находящихся в указанных странах региона", - сообщили в компании.
"Более половины пользователей роуминга "Билайна" в регионе находятся в ОАЭ. Они получили пакет объемом 3 Гб мобильного интернета и 30 минут исходящих звонков на 7 дней", - добавили там.
В свою очередь абонентам, находящимся в Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, Омане и Иране, начислены 1 Гб интернета и 30 минут на 3 дня.
Пакеты автоматически начислены тем, кто пользуется связью по предоплатной системе расчетов. Клиентам с постоплатой будут скорректированы счета на аналогичные объемы услуг, пояснили в компании.
Ранее "Билайн" также обнулил стоимость звонков на горячие линии МИД России и ассоциации "Турпомощь".
 
