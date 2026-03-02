https://1prime.ru/20260302/bilajn-867923274.html

"Билайн" предоставил абонентам на Ближнем Востоке пакеты минут и интернета

"Билайн" предоставил абонентам на Ближнем Востоке пакеты минут и интернета - 02.03.2026, ПРАЙМ

"Билайн" предоставил абонентам на Ближнем Востоке пакеты минут и интернета

"Билайн" предоставил абонентам, находящимся на Ближнем Востоке, дополнительные пакеты минут и мобильного интернета, при этом более половины пользователей... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T00:46+0300

2026-03-02T00:46+0300

2026-03-02T00:53+0300

технологии

ближний восток

оаэ

израиль

билайн

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867923274.jpg?1772402008

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. "Билайн" предоставил абонентам, находящимся на Ближнем Востоке, дополнительные пакеты минут и мобильного интернета, при этом более половины пользователей роуминга в регионе находятся в ОАЭ, сообщили РИА Новости в компании. "Билайн" предоставил своим клиентам, находящимся в странах Ближнего Востока, дополнительные пакеты минут и мобильного интернета для поддержания экстренной связи с близкими и необходимыми службами. Мера распространяется в том числе на корпоративных клиентов оператора, находящихся в указанных странах региона", - сообщили в компании. "Более половины пользователей роуминга "Билайна" в регионе находятся в ОАЭ. Они получили пакет объемом 3 Гб мобильного интернета и 30 минут исходящих звонков на 7 дней", - добавили там. В свою очередь абонентам, находящимся в Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, Омане и Иране, начислены 1 Гб интернета и 30 минут на 3 дня. Пакеты автоматически начислены тем, кто пользуется связью по предоплатной системе расчетов. Клиентам с постоплатой будут скорректированы счета на аналогичные объемы услуг, пояснили в компании. Ранее "Билайн" также обнулил стоимость звонков на горячие линии МИД России и ассоциации "Турпомощь".

ближний восток

оаэ

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, ближний восток, оаэ, израиль, билайн, мид рф, мид