https://1prime.ru/20260302/bilet-867955436.html
Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван начинается с 1140 евро
Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван начинается с 1140 евро - 02.03.2026, ПРАЙМ
Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван начинается с 1140 евро
Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван, который выполнит 3 марта авиакомпания Flyone Armenia, начинается 1140 евро, свидетельствуют данные онлайн-приложения... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T23:24+0300
2026-03-02T23:24+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/24/840142459_0:82:3353:1968_1920x0_80_0_0_536e8294c762a0c77b54143f8f2b10e1.jpg
ЕРЕВАН, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван, который выполнит 3 марта авиакомпания Flyone Armenia, начинается 1140 евро, свидетельствуют данные онлайн-приложения перевозчика. "В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией авиакомпания Flyone Armenia объявляет о выполнении специального рейса по маршруту Маскат (Оман) – Ереван, который состоится 3 марта", - говорится в сообщении компании. Заказать билеты можно через мобильное приложение авиакомпании. Стоимость билетов начинается с 1140 евро. Отдельно придется заплатить за багаж. Еще один рейс назначен на 4 марта. Стоимость билета в среду, согласно данным приложения, заявлена в 790 евро. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
23:24 02.03.2026
 
Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван начинается с 1140 евро

Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван 3 марта начинается с 1140 евро

ЕРЕВАН, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван, который выполнит 3 марта авиакомпания Flyone Armenia, начинается 1140 евро, свидетельствуют данные онлайн-приложения перевозчика.
"В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией авиакомпания Flyone Armenia объявляет о выполнении специального рейса по маршруту Маскат (Оман) – Ереван, который состоится 3 марта", - говорится в сообщении компании.
Заказать билеты можно через мобильное приложение авиакомпании. Стоимость билетов начинается с 1140 евро. Отдельно придется заплатить за багаж.
Еще один рейс назначен на 4 марта. Стоимость билета в среду, согласно данным приложения, заявлена в 790 евро.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
РЖД сделали билеты в "Сапсаны" и "Ласточки" на 8 марта по сниженной цене
