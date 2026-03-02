Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван начинается с 1140 евро

https://1prime.ru/20260302/bilet-867955436.html

2026-03-02T23:24+0300

ЕРЕВАН, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван, который выполнит 3 марта авиакомпания Flyone Armenia, начинается 1140 евро, свидетельствуют данные онлайн-приложения перевозчика. "В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией авиакомпания Flyone Armenia объявляет о выполнении специального рейса по маршруту Маскат (Оман) – Ереван, который состоится 3 марта", - говорится в сообщении компании. Заказать билеты можно через мобильное приложение авиакомпании. Стоимость билетов начинается с 1140 евро. Отдельно придется заплатить за багаж. Еще один рейс назначен на 4 марта. Стоимость билета в среду, согласно данным приложения, заявлена в 790 евро. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

