https://1prime.ru/20260302/bilet-867955436.html
Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван начинается с 1140 евро
Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван начинается с 1140 евро - 02.03.2026, ПРАЙМ
Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван начинается с 1140 евро
Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван, который выполнит 3 марта авиакомпания Flyone Armenia, начинается 1140 евро, свидетельствуют данные онлайн-приложения... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T23:24+0300
2026-03-02T23:24+0300
2026-03-02T23:24+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
сша
иран
оман
flyone armenia
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/24/840142459_0:82:3353:1968_1920x0_80_0_0_536e8294c762a0c77b54143f8f2b10e1.jpg
ЕРЕВАН, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван, который выполнит 3 марта авиакомпания Flyone Armenia, начинается 1140 евро, свидетельствуют данные онлайн-приложения перевозчика. "В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией авиакомпания Flyone Armenia объявляет о выполнении специального рейса по маршруту Маскат (Оман) – Ереван, который состоится 3 марта", - говорится в сообщении компании. Заказать билеты можно через мобильное приложение авиакомпании. Стоимость билетов начинается с 1140 евро. Отдельно придется заплатить за багаж. Еще один рейс назначен на 4 марта. Стоимость билета в среду, согласно данным приложения, заявлена в 790 евро. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260302/rzhd-867945152.html
сша
иран
оман
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/24/840142459_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_68bb3ac056732704949708032015f4d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, иран, оман, flyone armenia
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, ИРАН, ОМАН, Flyone Armenia
Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван начинается с 1140 евро
Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван 3 марта начинается с 1140 евро