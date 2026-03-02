https://1prime.ru/20260302/birzha-867923106.html
Фондовая биржа Кувейта возобновит работу в понедельник, 2 марта
2026-03-02T00:43+0300
рынок
кувейт
ДОХА, 2 мар - ПРАЙМ. Фондовая биржа Кувейта возобновит работу в понедельник, 2 марта, говорится в сообщении на сайте биржи.
В воскресенье утром фондовая биржа Кувейта объявила о приостановке торгов до дальнейшего уведомления из-за ситуации в регионе.
"На основании решения Управления по рынкам капитала фондовая биржа Кувейта объявляет о возобновлении торгов, вступающем в силу в понедельник, 2 марта, в соответствии с официально утвержденным графиком работы", - говорится в сообщении.
