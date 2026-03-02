https://1prime.ru/20260302/bitkoin-867952240.html

Стоимость биткоина в понедельник превысила 70 тысяч долларов

Стоимость биткоина в понедельник превысила 70 тысяч долларов - 02.03.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина в понедельник превысила 70 тысяч долларов

Стоимость биткоина в понедельник вечером растет на 5%, превысила 70 тысяч долларов впервые с середины февраля, следует из данных торгов. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T21:31+0300

2026-03-02T21:31+0300

2026-03-02T21:31+0300

криптовалюта

финансы

binance

coinmarketcap

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_539fa5b7f3dc5ba9b1589427867e1254.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник вечером растет на 5%, превысила 70 тысяч долларов впервые с середины февраля, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.01 мск дорожал на 5% за сутки - до 69 460 долларов. Минутами ранее показатель впервые с 15 февраля поднимался выше 70 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина увеличивалась на 4,96% - в среднем до 69 451,77 доллара. Динамика также приводится за сутки.

https://1prime.ru/20260227/bitkoin-867879257.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, binance, coinmarketcap