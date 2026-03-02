https://1prime.ru/20260302/bitkoin-867952240.html
Стоимость биткоина в понедельник превысила 70 тысяч долларов
2026-03-02T21:31+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник вечером растет на 5%, превысила 70 тысяч долларов впервые с середины февраля, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.01 мск дорожал на 5% за сутки - до 69 460 долларов. Минутами ранее показатель впервые с 15 февраля поднимался выше 70 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина увеличивалась на 4,96% - в среднем до 69 451,77 доллара. Динамика также приводится за сутки.
