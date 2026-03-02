https://1prime.ru/20260302/biznes-867934215.html

Минфин назвал условия для перехода на упрощенку бизнеса с ПСН и ОСН

2026-03-02T11:11+0300

2026-03-02T11:11+0300

2026-03-02T11:14+0300

экономика

бизнес

россия

минфин рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859665847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8d4845e9c521f9c25ce14525ad00a76e.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Бизнес, совмещавший патентную (ПСН) и общую системы налогообложения, сможет перейти на "упрощенку" с 2026 года при доходах выше 20 миллионов рублей в 2025 году, сообщает Минфин России. Такое предложение содержится в поправках в Налоговый кодекс, которые Минфин РФ внес в правительство. Поправки позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года. "Если по итогам 2025 года доходы предпринимателя, совмещавшего ПСН с общей системой налогообложения, превысили 20 миллионов рублей, он получит право перейти на УСН с 1 января 2026 года, уведомив об этом налоговую не позднее 25 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.Кроме того, индивидуальные предприниматели, совмещавшие ПСН с УСН, до 25 апреля смогут изменить объект налогообложения по УСН для налогового периода 2026 года. "Таким образом, бизнес получит больше времени на выбор подходящей системы налогообложения. Изменения позволят взвешенно подойти к выбору налогового режима, а также плавно перестроиться к новым правилам", - подчеркнули в министерстве.

