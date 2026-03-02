Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин назвал условия для перехода на упрощенку бизнеса с ПСН и ОСН - 02.03.2026, ПРАЙМ
Минфин назвал условия для перехода на упрощенку бизнеса с ПСН и ОСН
Минфин назвал условия для перехода на упрощенку бизнеса с ПСН и ОСН
экономика
бизнес
россия
минфин рф
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Бизнес, совмещавший патентную (ПСН) и общую системы налогообложения, сможет перейти на "упрощенку" с 2026 года при доходах выше 20 миллионов рублей в 2025 году, сообщает Минфин России. Такое предложение содержится в поправках в Налоговый кодекс, которые Минфин РФ внес в правительство. Поправки позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года. &quot;Если по итогам 2025 года доходы предпринимателя, совмещавшего ПСН с общей системой налогообложения, превысили 20 миллионов рублей, он получит право перейти на УСН с 1 января 2026 года, уведомив об этом налоговую не позднее 25 апреля 2026 года&quot;, - говорится в сообщении.Кроме того, индивидуальные предприниматели, совмещавшие ПСН с УСН, до 25 апреля смогут изменить объект налогообложения по УСН для налогового периода 2026 года. "Таким образом, бизнес получит больше времени на выбор подходящей системы налогообложения. Изменения позволят взвешенно подойти к выбору налогового режима, а также плавно перестроиться к новым правилам", - подчеркнули в министерстве.
бизнес, россия, минфин рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Минфин РФ
11:11 02.03.2026 (обновлено: 11:14 02.03.2026)
 
Минфин назвал условия для перехода на упрощенку бизнеса с ПСН и ОСН

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Бизнес, совмещавший патентную (ПСН) и общую системы налогообложения, сможет перейти на "упрощенку" с 2026 года при доходах выше 20 миллионов рублей в 2025 году, сообщает Минфин России.
Такое предложение содержится в поправках в Налоговый кодекс, которые Минфин РФ внес в правительство. Поправки позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года.

"Если по итогам 2025 года доходы предпринимателя, совмещавшего ПСН с общей системой налогообложения, превысили 20 миллионов рублей, он получит право перейти на УСН с 1 января 2026 года, уведомив об этом налоговую не позднее 25 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, индивидуальные предприниматели, совмещавшие ПСН с УСН, до 25 апреля смогут изменить объект налогообложения по УСН для налогового периода 2026 года.
"Таким образом, бизнес получит больше времени на выбор подходящей системы налогообложения. Изменения позволят взвешенно подойти к выбору налогового режима, а также плавно перестроиться к новым правилам", - подчеркнули в министерстве.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМинфин РФ
 
 
