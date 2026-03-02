Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин внес поправки о поддержке МСП для налоговой адаптации бизнеса - 02.03.2026
Минфин внес поправки о поддержке МСП для налоговой адаптации бизнеса
Минфин внес поправки о поддержке МСП для налоговой адаптации бизнеса - 02.03.2026, ПРАЙМ
Минфин внес поправки о поддержке МСП для налоговой адаптации бизнеса
Минфин РФ внес в правительство поправки о сохранении доступа к отдельным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства для плавной адаптации бизнеса в... | 02.03.2026, ПРАЙМ
экономика
россия
рф
минфин рф
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ внес в правительство поправки о сохранении доступа к отдельным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства для плавной адаптации бизнеса в 2026 году к налоговым изменениям, сообщило министерство. "Минфин России внес в правительство РФ поправки в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. В частности, поправки предполагают при ряде условий освобождение от НДС услуг общественного питания, переходный период для малого и среднего бизнеса, пользовавшегося патентной и упрощенной системами налогообложения, а также упрощение порядка применения пониженных страховых взносов.
11:13 02.03.2026
 
Минфин внес поправки о поддержке МСП для налоговой адаптации бизнеса

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ внес в правительство поправки о сохранении доступа к отдельным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства для плавной адаптации бизнеса в 2026 году к налоговым изменениям, сообщило министерство.
"Минфин России внес в правительство РФ поправки в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В частности, поправки предполагают при ряде условий освобождение от НДС услуг общественного питания, переходный период для малого и среднего бизнеса, пользовавшегося патентной и упрощенной системами налогообложения, а также упрощение порядка применения пониженных страховых взносов.
 
