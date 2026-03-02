https://1prime.ru/20260302/biznes-867934362.html
Минфин внес поправки о поддержке МСП для налоговой адаптации бизнеса
Минфин внес поправки о поддержке МСП для налоговой адаптации бизнеса
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ внес в правительство поправки о сохранении доступа к отдельным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства для плавной адаптации бизнеса в 2026 году к налоговым изменениям, сообщило министерство. "Минфин России внес в правительство РФ поправки в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. В частности, поправки предполагают при ряде условий освобождение от НДС услуг общественного питания, переходный период для малого и среднего бизнеса, пользовавшегося патентной и упрощенной системами налогообложения, а также упрощение порядка применения пониженных страховых взносов.
