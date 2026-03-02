https://1prime.ru/20260302/biznes-867934362.html

Минфин внес поправки о поддержке МСП для налоговой адаптации бизнеса

Минфин внес поправки о поддержке МСП для налоговой адаптации бизнеса - 02.03.2026, ПРАЙМ

Минфин внес поправки о поддержке МСП для налоговой адаптации бизнеса

Минфин РФ внес в правительство поправки о сохранении доступа к отдельным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства для плавной адаптации бизнеса в... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T11:13+0300

2026-03-02T11:13+0300

2026-03-02T11:13+0300

экономика

россия

рф

минфин рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ внес в правительство поправки о сохранении доступа к отдельным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства для плавной адаптации бизнеса в 2026 году к налоговым изменениям, сообщило министерство. "Минфин России внес в правительство РФ поправки в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. В частности, поправки предполагают при ряде условий освобождение от НДС услуг общественного питания, переходный период для малого и среднего бизнеса, пользовавшегося патентной и упрощенной системами налогообложения, а также упрощение порядка применения пониженных страховых взносов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, минфин рф