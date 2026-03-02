https://1prime.ru/20260302/britaniya-867927792.html

В Британии жестко высказались об успехе американской ПВО

В Британии жестко высказались об успехе американской ПВО - 02.03.2026, ПРАЙМ

В Британии жестко высказались об успехе американской ПВО

Британское издание Telegraph заявляет, что удачные действия Ирана поставили под сомнение надежность противовоздушной обороны Соединенных Штатов и их партнеров. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T05:51+0300

2026-03-02T05:51+0300

2026-03-02T05:51+0300

мировая экономика

иран

сша

израиль

сергей лавров

мид рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867769075_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_68b92bf14c5d7d6ebee25e5b083d4c89.jpg

МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Британское издание Telegraph заявляет, что удачные действия Ирана поставили под сомнение надежность противовоздушной обороны Соединенных Штатов и их партнеров. "Ответные действия Тегерана вызвали вопросы о хрупкости противовоздушной обороны США и союзников в регионе в целом", — говорится в материале.Издание считает, что ошибки американских военных позволили иранским ракетам преодолеть оборону. "Кроме того, возникают вопросы о том, достаточно ли запасов перехватчиков для ведения длительной войны (у США. — Прим. ред.)", —отмечается в материале.Удары США и Израиля В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН..

https://1prime.ru/20260301/ssha-867908988.html

https://1prime.ru/20260301/iran-867909607.html

https://1prime.ru/20260228/iran-867905072.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, израиль, сергей лавров, мид рф, оон