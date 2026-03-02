В Британии жестко высказались об успехе американской ПВО
Telegraph: ответ Ирана поставил вопрос о надежности ПВО США и его союзников
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Британское издание Telegraph заявляет, что удачные действия Ирана поставили под сомнение надежность противовоздушной обороны Соединенных Штатов и их партнеров.
Издание считает, что ошибки американских военных позволили иранским ракетам преодолеть оборону.
"Кроме того, возникают вопросы о том, достаточно ли запасов перехватчиков для ведения длительной войны (у США. — Прим. ред.)", —отмечается в материале.
Удары США и Израиля
В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье".
Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима.
В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.
Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН..