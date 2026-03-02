Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии жестко высказались об успехе американской ПВО - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260302/britaniya-867927792.html
В Британии жестко высказались об успехе американской ПВО
В Британии жестко высказались об успехе американской ПВО - 02.03.2026, ПРАЙМ
В Британии жестко высказались об успехе американской ПВО
Британское издание Telegraph заявляет, что удачные действия Ирана поставили под сомнение надежность противовоздушной обороны Соединенных Штатов и их партнеров. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T05:51+0300
2026-03-02T05:51+0300
мировая экономика
иран
сша
израиль
сергей лавров
мид рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867769075_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_68b92bf14c5d7d6ebee25e5b083d4c89.jpg
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Британское издание Telegraph заявляет, что удачные действия Ирана поставили под сомнение надежность противовоздушной обороны Соединенных Штатов и их партнеров. "Ответные действия Тегерана вызвали вопросы о хрупкости противовоздушной обороны США и союзников в регионе в целом", — говорится в материале.Издание считает, что ошибки американских военных позволили иранским ракетам преодолеть оборону. "Кроме того, возникают вопросы о том, достаточно ли запасов перехватчиков для ведения длительной войны (у США. — Прим. ред.)", —отмечается в материале.Удары США и Израиля В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН..
https://1prime.ru/20260301/ssha-867908988.html
https://1prime.ru/20260301/iran-867909607.html
https://1prime.ru/20260228/iran-867905072.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867769075_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f8f921de853592c1bb66652f98c05bb1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, израиль, сергей лавров, мид рф, оон
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Сергей Лавров, МИД РФ, ООН
05:51 02.03.2026
 
В Британии жестко высказались об успехе американской ПВО

Telegraph: ответ Ирана поставил вопрос о надежности ПВО США и его союзников

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Британское издание Telegraph заявляет, что удачные действия Ирана поставили под сомнение надежность противовоздушной обороны Соединенных Штатов и их партнеров.
"Ответные действия Тегерана вызвали вопросы о хрупкости противовоздушной обороны США и союзников в регионе в целом", — говорится в материале.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
СМИ: США пересмотрели свои планы на Иран
Вчера, 05:54
Издание считает, что ошибки американских военных позволили иранским ракетам преодолеть оборону.
"Кроме того, возникают вопросы о том, достаточно ли запасов перехватчиков для ведения длительной войны (у США. — Прим. ред.)", —отмечается в материале.

Удары США и Израиля

В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
"Массовые убийства": в ООН потребовали ответа у фон дер Ляйен из-за Ирана
Вчера, 06:27
Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима.
В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.
Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН..
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США резко высказались об операции против Ирана
28 февраля, 23:20
 
Мировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬСергей ЛавровМИД РФООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала