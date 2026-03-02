Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Стармер жутко опозорился во время обращения по Ирану - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260302/britaniya-867928210.html
СМИ: Стармер жутко опозорился во время обращения по Ирану
СМИ: Стармер жутко опозорился во время обращения по Ирану - 02.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: Стармер жутко опозорился во время обращения по Ирану
Во время обращения к нации премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смог четко обосновать решение Лондона предоставить США доступ к британским военным... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T06:10+0300
2026-03-02T06:10+0300
мировая экономика
общество
иран
великобритания
сша
сергей лавров
кир стармер
the guardian
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304637_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ff4c2cb27d5eacd7d04156c14266ae6.jpg
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Во время обращения к нации премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смог четко обосновать решение Лондона предоставить США доступ к британским военным базам для ударов по Ирану, сообщает британский таблоид Daily Mail. "Читая текст с телесуфлера во время своего выступления, он выглядел не столько как лидер влиятельной страны, сколько как комментатор событий, не имеющих к нему или к нашему месту в мире никакого отношения. Но он был настолько неестественным и скучным, что даже The Guardian не взяла бы его на эту роль", — говорится в материале.Издание также отмечает задержку с принятием решения по американскому запросу на использование британских баз, что вызывает дополнительные вопросы. "До событий, произошедших вчера поздно вечером, казалось, что сэр Кир забыл о том, что Великобритания является вторым по величине игроком в НАТО", — иронично подмечает автор.В воскресенье вечером Стармер обратился к нации с объявлением о решении Великобритании одобрить просьбу США использовать ее военные базы для атак на ракетные хранилища в Иране. Он также заявил о намерении направить экспертов из Великобритании и Украины в страны Персидского залива для оказания помощи в уничтожении иранских беспилотников.Удары США и Израиля В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.
https://1prime.ru/20260207/starmer-867266419.html
https://1prime.ru/20260202/ekonomika-867130756.html
https://1prime.ru/20260106/ukraina-866258113.html
иран
великобритания
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304637_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37d2808a13f70ec60365450b2f515732.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , иран, великобритания, сша, сергей лавров, кир стармер, the guardian, нато, мид рф
Мировая экономика, Общество , ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Сергей Лавров, Кир Стармер, The Guardian, НАТО, МИД РФ
06:10 02.03.2026
 
СМИ: Стармер жутко опозорился во время обращения по Ирану

Daily Mail: Стармер с трудом объяснил, почему пустил США на базы для ударов по Ирану

© Фото : No 10 Downing Street/Lauren HurleyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Во время обращения к нации премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смог четко обосновать решение Лондона предоставить США доступ к британским военным базам для ударов по Ирану, сообщает британский таблоид Daily Mail.
"Читая текст с телесуфлера во время своего выступления, он выглядел не столько как лидер влиятельной страны, сколько как комментатор событий, не имеющих к нему или к нашему месту в мире никакого отношения. Но он был настолько неестественным и скучным, что даже The Guardian не взяла бы его на эту роль", — говорится в материале.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
"В отставку": США резко отреагировали на высказывания Стармера о России
7 февраля, 07:34
Издание также отмечает задержку с принятием решения по американскому запросу на использование британских баз, что вызывает дополнительные вопросы.
"До событий, произошедших вчера поздно вечером, казалось, что сэр Кир забыл о том, что Великобритания является вторым по величине игроком в НАТО", — иронично подмечает автор.
В воскресенье вечером Стармер обратился к нации с объявлением о решении Великобритании одобрить просьбу США использовать ее военные базы для атак на ракетные хранилища в Иране. Он также заявил о намерении направить экспертов из Великобритании и Украины в страны Персидского залива для оказания помощи в уничтожении иранских беспилотников.

Удары США и Израиля

В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье".
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Дмитриев вновь призвал к отставке Стармера
2 февраля, 19:45
Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима.
В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.
Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
6 января, 22:47
 
Мировая экономикаОбществоИРАНВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАСергей ЛавровКир СтармерThe GuardianНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала