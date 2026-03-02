https://1prime.ru/20260302/britaniya-867928210.html

СМИ: Стармер жутко опозорился во время обращения по Ирану

МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Во время обращения к нации премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смог четко обосновать решение Лондона предоставить США доступ к британским военным базам для ударов по Ирану, сообщает британский таблоид Daily Mail. "Читая текст с телесуфлера во время своего выступления, он выглядел не столько как лидер влиятельной страны, сколько как комментатор событий, не имеющих к нему или к нашему месту в мире никакого отношения. Но он был настолько неестественным и скучным, что даже The Guardian не взяла бы его на эту роль", — говорится в материале.Издание также отмечает задержку с принятием решения по американскому запросу на использование британских баз, что вызывает дополнительные вопросы. "До событий, произошедших вчера поздно вечером, казалось, что сэр Кир забыл о том, что Великобритания является вторым по величине игроком в НАТО", — иронично подмечает автор.В воскресенье вечером Стармер обратился к нации с объявлением о решении Великобритании одобрить просьбу США использовать ее военные базы для атак на ракетные хранилища в Иране. Он также заявил о намерении направить экспертов из Великобритании и Украины в страны Персидского залива для оказания помощи в уничтожении иранских беспилотников.Удары США и Израиля В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.

