Эксперт рассказала, какие продукты выбирать весной для хорошего настроения

Эксперт рассказала, какие продукты выбирать весной для хорошего настроения - 02.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, какие продукты выбирать весной для хорошего настроения

Весной лучше отдать предпочтение продуктам, богатым триптофаном и витаминами группы B - они участвуют в синтезе главных "проводников" хорошего настроения:... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T21:10+0300

2026-03-02T21:10+0300

2026-03-02T21:10+0300

экономика

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/33/841843329_0:142:3141:1909_1920x0_80_0_0_7cea5ea9d53af5399157c6b890d11f2b.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Весной лучше отдать предпочтение продуктам, богатым триптофаном и витаминами группы B - они участвуют в синтезе главных "проводников" хорошего настроения: серотонина и дофамина, рассказала нутрициолог, член центра отраслевой экспертизы "Пиканты" Юлия Чернобровкина. "В весенний период важно сместить фокус на продукты, богатые триптофаном и витаминами группы В, так как именно они участвуют в синтезе серотонина и дофамина - наших главных "проводников" хорошего настроения и энергии", - сказала нутрициолог в беседе с порталом NEWS.ru. Она отметила, что в период весны вопрос энергии становится для многих главным приоритетом. Однако организм расходует больше ресурсов на терморегуляцию и адаптацию. В попытке согреться люди инстинктивно тянутся к калорийной и плотной пище, создавая серьезную нагрузку на пищеварительную систему. Так, вместо прилива сил человек начинает испытывать сонливость, тяжесть и желание прилечь. Нутрициолог уточнила, что не менее значим магний, который снижает уровень кортизола, и железо, отвечающее за транспортировку кислорода. "Его дефицит ранней весной ощущается особенно остро, вызывая апатию и слабость. В этом контексте особого внимания заслуживают томаты и продукты их переработки. Парадоксально, но консервированная или термически обработанная мякоть томатов приносит порой больше пользы, чем парниковые аналоги, лишенные вкуса и насыщенности", - подытожила Чернобровкина.

