В Дагестане запустили крупнейшую в регионе солнечную электростанцию

Крупнейшая в Дагестане солнечная электростанция мощностью 102,3 МВт официально введена в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе министерства энергетики региона.

2026-03-02T22:48+0300

энергетика

россия

дагестан

МАХАЧКАЛА, 2 мар - ПРАЙМ. Крупнейшая в Дагестане солнечная электростанция мощностью 102,3 МВт официально введена в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе министерства энергетики региона. "В Республике Дагестан состоялся официальный ввод в эксплуатацию Дербентской солнечной электростанции (СЭС). Объект мощностью 102,3 МВт, построенный компанией ООО "УК Новая Энергия", стал крупнейшим проектом в сфере солнечной энергетики региона и вышел на полноценный режим работы, начав поставки электроэнергии в единую энергосистему юга России", - говорится в сообщении. Инвестиционный проект реализован в соответствии с соглашением, которое ранее подписали глава Дагестана Сергей Меликов и руководство компании-инвестора. Для обеспечения строительства правительство республики предоставило земельный участок площадью 305 гектаров в аренду без проведения торгов. Общий объем вложений в строительство достиг 10,9 миллиарда рублей. Плановая выработка новой СЭС - порядка 160 млн кВт.ч в год, что составляет около 3% от общего объема электроэнергии, вырабатываемой всеми электростанциями Дагестана, добавили в министерстве.

