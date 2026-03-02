https://1prime.ru/20260302/dmitriev-867943306.html
Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев
Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев - 02.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T16:52+0300
2026-03-02T16:52+0300
2026-03-02T16:52+0300
энергетика
газ
европа
рф
катар
урсула фон дер ляйен
кая каллас
qatarenergy
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860386753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_470280f1387d81a958b69f09f0a0e7a7.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал европейцев вспомнить о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе европейской дипломатии Кайе Каллас, когда увидят возросшие счета за газ. "Когда вы увидите более высокий счет за энергию, вспомните счастливых Урсулу и Кайю", - написал Дмитриев в соцсети X. Дмитриев добавил, что "идиотские" решения фон дер Ляйен и Каллас будут иметь очень негативные последствия для европейцев, которые столкнутся с более высокими ценами на энергию на фоне ухудшения экономической ситуации Европы. Ранее в понедельник рост цен на газ в Европе ускорился до 50%, они достигли 585 долларов за тысячу кубометров. Такая динамика наблюдается после того, как QatarEnergy сообщила об остановке производства сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.
https://1prime.ru/20260227/shveytsariya-867876656.html
европа
рф
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860386753_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d5df5a856a0ab268b2f495ad7b0561a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, рф, катар, урсула фон дер ляйен, кая каллас, qatarenergy, кирилл дмитриев
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, РФ, КАТАР, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, QatarEnergy, Кирилл Дмитриев
Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев
Дмитриев европейцам: вспомните руководство ЕС, когда увидите счета за газ