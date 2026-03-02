Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260302/dmitriev-867943306.html
Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев
Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев - 02.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T16:52+0300
2026-03-02T16:52+0300
энергетика
газ
европа
рф
катар
урсула фон дер ляйен
кая каллас
qatarenergy
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860386753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_470280f1387d81a958b69f09f0a0e7a7.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал европейцев вспомнить о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе европейской дипломатии Кайе Каллас, когда увидят возросшие счета за газ. "Когда вы увидите более высокий счет за энергию, вспомните счастливых Урсулу и Кайю", - написал Дмитриев в соцсети X. Дмитриев добавил, что "идиотские" решения фон дер Ляйен и Каллас будут иметь очень негативные последствия для европейцев, которые столкнутся с более высокими ценами на энергию на фоне ухудшения экономической ситуации Европы. Ранее в понедельник рост цен на газ в Европе ускорился до 50%, они достигли 585 долларов за тысячу кубометров. Такая динамика наблюдается после того, как QatarEnergy сообщила об остановке производства сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.
https://1prime.ru/20260227/shveytsariya-867876656.html
европа
рф
катар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860386753_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d5df5a856a0ab268b2f495ad7b0561a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, рф, катар, урсула фон дер ляйен, кая каллас, qatarenergy, кирилл дмитриев
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, РФ, КАТАР, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, QatarEnergy, Кирилл Дмитриев
16:52 02.03.2026
 
Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев

Дмитриев европейцам: вспомните руководство ЕС, когда увидите счета за газ

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал европейцев вспомнить о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе европейской дипломатии Кайе Каллас, когда увидят возросшие счета за газ.
"Когда вы увидите более высокий счет за энергию, вспомните счастливых Урсулу и Кайю", - написал Дмитриев в соцсети X.
Дмитриев добавил, что "идиотские" решения фон дер Ляйен и Каллас будут иметь очень негативные последствия для европейцев, которые столкнутся с более высокими ценами на энергию на фоне ухудшения экономической ситуации Европы.
Ранее в понедельник рост цен на газ в Европе ускорился до 50%, они достигли 585 долларов за тысячу кубометров. Такая динамика наблюдается после того, как QatarEnergy сообщила об остановке производства сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Швейцария помогла самолету Дмитриева пролететь через ЕС
27 февраля, 14:33
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАРФКАТАРУрсула фон дер ЛяйенКая КалласQatarEnergyКирилл Дмитриев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала