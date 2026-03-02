https://1prime.ru/20260302/dmitriev-867943306.html

Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев

2026-03-02T16:52+0300

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал европейцев вспомнить о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе европейской дипломатии Кайе Каллас, когда увидят возросшие счета за газ. "Когда вы увидите более высокий счет за энергию, вспомните счастливых Урсулу и Кайю", - написал Дмитриев в соцсети X. Дмитриев добавил, что "идиотские" решения фон дер Ляйен и Каллас будут иметь очень негативные последствия для европейцев, которые столкнутся с более высокими ценами на энергию на фоне ухудшения экономической ситуации Европы. Ранее в понедельник рост цен на газ в Европе ускорился до 50%, они достигли 585 долларов за тысячу кубометров. Такая динамика наблюдается после того, как QatarEnergy сообщила об остановке производства сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.

2026

