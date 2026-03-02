https://1prime.ru/20260302/dmitriev-867954258.html

Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на российский газ

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на поставку российского сжиженного природного газа (СПГ). "Пора заключить долгосрочные контракты на поставку российского СПГ, чтобы создать диверсифицированную и сбалансированную базу поставок", - написал Дмитриев в соцсети X. Дмитриев также выразил сожаление, что главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Кайе Каллас придётся "оказаться в конце длинной очереди", и добавил, что они являются примером того, как "недальновидная политика и отсутствие диверсификации приводят к негативным последствиям". По итогам понедельника цены на газ в Европе, согласно данным лондонской биржи ICE, взлетели на 34% - до 523 долларов за тысячу кубометров на фоне заявления катарской госкомпании QatarEnergy о прекращении производства СПГ из-за атаки БПЛА на крупнейший профильный производственный комплекс в Катаре. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

