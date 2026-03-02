https://1prime.ru/20260302/dubay-867946147.html

Аэропорты Дубая возобновят работу с вечера понедельника

Аэропорты Дубая возобновят работу с вечера понедельника - 02.03.2026, ПРАЙМ

Аэропорты Дубая возобновят работу с вечера понедельника

Два аэропорта Дубая возобновят работу с вечера понедельника, будет обслужено небольшое число рейсов, сообщили власти эмирата. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T18:15+0300

2026-03-02T18:15+0300

2026-03-02T18:15+0300

экономика

бизнес

дубай

абу-даби

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/82633/19/826331957_0:81:1569:963_1920x0_80_0_0_f18a6387512a20c104dfb93521e62673.jpg

СТАМБУЛ, 2 мар - ПРАЙМ. Два аэропорта Дубая возобновят работу с вечера понедельника, будет обслужено небольшое число рейсов, сообщили власти эмирата. "Руководство аэропортов Дубая сообщает, что вечером в понедельник в ограниченном формате возобновится их работа - выдано разрешение для небольшого числа рейсов из международного аэропорта (DXB) и аэропорта аль-Мактума (DWC)", - говорится в сообщении медиа-офиса властей эмирата. Пассажиров призвали узнавать информацию напрямую у авиакомпаний и не направляться в аэропорты без подтверждения их рейса. Ранее в понедельник несколько рейсов было выполнено из Абу-Даби впервые с субботы, в том числе в Москву.

https://1prime.ru/20260302/dubaj-867927578.html

дубай

абу-даби

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, дубай, абу-даби, москва