Первый рейс из Дубая во "Внуково" лишь с 70 процентами пассажиров
Первый рейс из Дубая во "Внуково" лишь с 70 процентами пассажиров - 02.03.2026, ПРАЙМ
Первый рейс из Дубая во "Внуково" лишь с 70 процентами пассажиров
Первый рейс из Дубая во "Внуково" после приостановки полетов из-за ситуации на Ближнем Востоке летит лишь с 70-процентной загрузкой, выяснило РИА Новости. | 02.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Первый рейс из Дубая во "Внуково" после приостановки полетов из-за ситуации на Ближнем Востоке летит лишь с 70-процентной загрузкой, выяснило РИА Новости. Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai выполняет рейс со 118 пассажирами на борту, что составляет около 70% его вместимости, следует из сообщения аэропорта "Внуково". В понедельник вечером представитель Flydubai сообщил РИА Новости, что рейс авиакомпании направляется из Дубая в Москву.
