Первый рейс из Дубая во "Внуково" лишь с 70 процентами пассажиров - 02.03.2026
Первый рейс из Дубая во "Внуково" лишь с 70 процентами пассажиров
Первый рейс из Дубая во "Внуково" лишь с 70 процентами пассажиров - 02.03.2026, ПРАЙМ
Первый рейс из Дубая во "Внуково" лишь с 70 процентами пассажиров
Первый рейс из Дубая во "Внуково" после приостановки полетов из-за ситуации на Ближнем Востоке летит лишь с 70-процентной загрузкой, выяснило РИА Новости. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T23:59+0300
2026-03-02T23:59+0300
экономика
бизнес
россия
дубай
москва
flydubai
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/img/84165/09/841650977_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_4171f416a4bf4f0a9e72ddb1e07c2d14.jpg
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Первый рейс из Дубая во "Внуково" после приостановки полетов из-за ситуации на Ближнем Востоке летит лишь с 70-процентной загрузкой, выяснило РИА Новости. Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai выполняет рейс со 118 пассажирами на борту, что составляет около 70% его вместимости, следует из сообщения аэропорта "Внуково". В понедельник вечером представитель Flydubai сообщил РИА Новости, что рейс авиакомпании направляется из Дубая в Москву.
дубай
москва
дубай, москва, flydubai, аэропорт внуково
Дубай, МОСКВА, Flydubai, аэропорт Внуково
23:59 02.03.2026
 
Первый рейс из Дубая во "Внуково" лишь с 70 процентами пассажиров

Первый рейс из Дубая во "Внуково" после остановки полетов летит с 70-процентной загрузкой

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Города мира. Дубай
Города мира. Дубай
Города мира. Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Первый рейс из Дубая во "Внуково" после приостановки полетов из-за ситуации на Ближнем Востоке летит лишь с 70-процентной загрузкой, выяснило РИА Новости.
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai выполняет рейс со 118 пассажирами на борту, что составляет около 70% его вместимости, следует из сообщения аэропорта "Внуково".
В понедельник вечером представитель Flydubai сообщил РИА Новости, что рейс авиакомпании направляется из Дубая в Москву.
"Аэрофлот" взял на себя размещение россиян в гостиницах Дубая
"Аэрофлот" взял на себя размещение россиян в гостиницах Дубая
Вчера, 23:39
 
Дубай, МОСКВА, Flydubai, аэропорт Внуково
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала