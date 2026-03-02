https://1prime.ru/20260302/dubay-867957524.html

Первый рейс из Дубая во "Внуково" лишь с 70 процентами пассажиров

Первый рейс из Дубая во "Внуково" лишь с 70 процентами пассажиров

МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Первый рейс из Дубая во "Внуково" после приостановки полетов из-за ситуации на Ближнем Востоке летит лишь с 70-процентной загрузкой, выяснило РИА Новости. Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai выполняет рейс со 118 пассажирами на борту, что составляет около 70% его вместимости, следует из сообщения аэропорта "Внуково". В понедельник вечером представитель Flydubai сообщил РИА Новости, что рейс авиакомпании направляется из Дубая в Москву.

