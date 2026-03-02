https://1prime.ru/20260302/dvizhenie-867925239.html

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале информационного центра.

