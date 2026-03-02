https://1prime.ru/20260302/dzhabrailov-867936775.html

Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в Москве

МОСКВА, 2 марта - ПРАЙМ. Бизнесмен Умар Джабраилов, по предварительным данным, покончил с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Криминальной составляющей нет. Предварительно, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался.

