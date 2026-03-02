https://1prime.ru/20260302/ekspert-867926902.html

Эксперт рассказал о востребованности заправщиков на АЗС в России

Эксперт рассказал о востребованности заправщиков на АЗС в России - 02.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о востребованности заправщиков на АЗС в России

Заправщики на АЗС в России остаются востребованными на рынке труда, несмотря на развитие цифровизации и автоматизации, работодатели предлагают им в среднем 43,6 | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T04:38+0300

2026-03-02T04:38+0300

2026-03-02T04:38+0300

финансы

свердловская область

авито работа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867926902.jpg?1772415539

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Заправщики на АЗС в России остаются востребованными на рынке труда, несмотря на развитие цифровизации и автоматизации, работодатели предлагают им в среднем 43,6 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости директор бизнес-направления "Авито Работы" Андрей Кучеренков. "Несмотря на цифровизацию процессов и внедрение автоматизированных систем, роль человека в обеспечении бесперебойной работы заправочных комплексов по-прежнему значительна. В целом мы видим, что позиция заправщика остается востребованной на рынке труда", - сказал он. По словам Кучеренкова, это понятная, прикладная профессия с относительно невысоким порогом входа и стабильным спросом. Для части соискателей такую работу удобно совмещать с учебой или рассматривать ее как стартовую точку для дальнейшего профессионального роста. Поэтому особенно востребована она со стороны молодежи. Чаще всего на вакансии заправщиков откликаются соискатели 18-34 лет, ожидая зарплату в районе 51 тысячи рублей. "В 2025 году средние предлагаемые зарплаты заправщиков на АЗС в России составили 43 597 рублей в месяц", - отметил эксперт. При этом фактический доход заправщика на АЗС может отличаться от базового оклада и зависит от ряда факторов: формата станции, потока клиентов, региона, сменного графика, системы премирования за выполнение планов по сервису или сопутствующим продажам. Кроме того, на станциях с активным трафиком заправщики иногда получают чаевые. Таким образом, итоговый доход может быть выше среднего уровня предложения в вакансии, пояснил Кучеренков. При этом средние предложения для водителей-заправщиков в 2025 году достигли 124,7 тысячи рублей в месяц. Такая разница объясняется спецификой функционала. Если заправщик на АЗС отвечает за обслуживание клиентов на территории станции, соблюдение стандартов сервиса и техники безопасности, то водитель-заправщик управляет специализированным транспортом, перевозит и отгружает топливо, работает с технической документацией и несет повышенные требования к квалификации и допускам. Это более сложная и ресурсоемкая работа, что отражается на уровне дохода. В 2025 году сильнее всего спрос на заправщиков вырос в трех регионах: в Алтайском крае - на 95% (со средней предлагаемой зарплатой в 43,7 тысячи рублей), в Свердловской области - на 31% (с зарплатой в 47 тысяч рублей) и в Саратовской области - на 20% (с зарплатой в 61,8 тысячи рублей). Рост во многом связан с развитием сетей АЗС, обновлением сервисных форматов и расширением спектра сопутствующих услуг - от кафе до мини-маркетов. В таких условиях заправщик становится частью клиентского сервиса, а не только технической функции.

свердловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, свердловская область, авито работа