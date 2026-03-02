https://1prime.ru/20260302/eksperty-867927720.html

Эксперты рассказали, куда россияне чаще всего едут весной

Эксперты рассказали, куда россияне чаще всего едут весной

туризм

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российские путешественники весной и летом этого года чаще всего планируют внутри страны посетить Санкт-Петербург и Москву, а из зарубежных направлений чаще выбирают Стамбул, рассказали РИА Новости в сервисе "Т-Путешествия". "Весной в России лидируют Санкт-Петербург и Москва, далее Казань, Сочи и Эсто-Садок. ... Летом среди внутренних направлений в числе лидеров Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Калининград. Также заметен интерес к Новосибирску", - выяснили аналитики по данным бронирований через сервис. Наибольшим спросом весной среди зарубежных направлений пользуются Стамбул, Дубай, Минск, Ереван и Токио, отметили аналитики. Также по их словам в авиасегменте весной особенно заметен рост интереса к Китаю - Пекин и Шанхай входят в число лидеров. А вот летние зарубежные поездки россияне планируют в Стамбул, Белград, Анталью и Гуанчжоу. Аналитики также отметили, что глубина бронирований на весну уже достаточно высокая, летний спрос формируется постепенно. "В целом можно говорить о сохранении баланса между внутренним туризмом и постепенно расширяющейся географией зарубежных поездок", - заключили аналитики.

2026

