В ЕС достаточно газа, чтобы завершить отопительный сезон, утверждает ЕК
В ЕС достаточно газа, чтобы завершить отопительный сезон, утверждает ЕК
2026-03-02T16:16+0300
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. У стран ЕС достаточно газа, чтобы завершить отопительный сезон в конце марта, дополнительных мер не требуется, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Наши подземные хранилища газа в ЕС составляют около 30% сейчас, и это находится в пределах установленных для ЕС норм на период окончания зимы. Так что мы не предпринимаем никаких экстренных мер или чего-то подобного. В этом нет недостатка. Никакой чрезвычайной ситуации нет", - сообщила она. Представитель ЕК добавила, что отопительный сезон в ЕС закончится в конце марта.
