В ЕС достаточно газа, чтобы завершить отопительный сезон, утверждает ЕК - 02.03.2026
В ЕС достаточно газа, чтобы завершить отопительный сезон, утверждает ЕК
2026-03-02T16:16+0300
2026-03-02T16:16+0300
энергетика
газ
мировая экономика
брюссель
ек
ес
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. У стран ЕС достаточно газа, чтобы завершить отопительный сезон в конце марта, дополнительных мер не требуется, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Наши подземные хранилища газа в ЕС составляют около 30% сейчас, и это находится в пределах установленных для ЕС норм на период окончания зимы. Так что мы не предпринимаем никаких экстренных мер или чего-то подобного. В этом нет недостатка. Никакой чрезвычайной ситуации нет", - сообщила она. Представитель ЕК добавила, что отопительный сезон в ЕС закончится в конце марта.
брюссель
газ, мировая экономика, брюссель, ек, ес
Энергетика, Газ, Мировая экономика, Брюссель, ЕК, ЕС
16:16 02.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф
Газовая конфорка
Газовая конфорка - ПРАЙМ, 02.03.2026
Газовая конфорка. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. У стран ЕС достаточно газа, чтобы завершить отопительный сезон в конце марта, дополнительных мер не требуется, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"Наши подземные хранилища газа в ЕС составляют около 30% сейчас, и это находится в пределах установленных для ЕС норм на период окончания зимы. Так что мы не предпринимаем никаких экстренных мер или чего-то подобного. В этом нет недостатка. Никакой чрезвычайной ситуации нет", - сообщила она.
Представитель ЕК добавила, что отопительный сезон в ЕС закончится в конце марта.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС - ПРАЙМ, 02.03.2026
Цены на газ в Европе подскочили до $585 за тысячу кубов
15:59
15:59
 
ЭнергетикаГазМировая экономикаБрюссельЕКЕС
 
 
