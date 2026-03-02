В ЕС достаточно газа, чтобы завершить отопительный сезон, утверждает ЕК

https://1prime.ru/20260302/evropa-867941935.html

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. У стран ЕС достаточно газа, чтобы завершить отопительный сезон в конце марта, дополнительных мер не требуется, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Наши подземные хранилища газа в ЕС составляют около 30% сейчас, и это находится в пределах установленных для ЕС норм на период окончания зимы. Так что мы не предпринимаем никаких экстренных мер или чего-то подобного. В этом нет недостатка. Никакой чрезвычайной ситуации нет", - сообщила она. Представитель ЕК добавила, что отопительный сезон в ЕС закончится в конце марта.

