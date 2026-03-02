https://1prime.ru/20260302/gaz-867930555.html
Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 30 процентов
Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 30 процентов - 02.03.2026, ПРАЙМ
Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 30 процентов
Запасы газа в подземных хранилищах Европы 28 февраля опустились ниже 30%, это один из самых низких показателей конца февраля за все время наблюдений, выяснило... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T09:04+0300
2026-03-02T09:04+0300
2026-03-02T09:07+0300
энергетика
газ
европа
gie
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_7204cd4276a2c52058de2e479d6366d4.jpg
МОСКВА, 2 марта - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах Европы 28 февраля опустились ниже 30%, это один из самых низких показателей конца февраля за все время наблюдений, выяснило РИА Новости из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Согласно данным GIE на газовые сутки 28 февраля (закончились утром 1 марта), европейские хранилища заполнены на 29,98%. Это один из самых низких показателей конца февраля за все время наблюдений, следует из данных GIE. В прошлом году запасы газа 28 февраля составляли 38,2%, в 2024 году – 62,7%, в 2023 году – 61%, а в 2022 году – 29%. Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобран почти две недели назад, обратил внимание 1 марта "Газпром". Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет. Поскольку сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта – середины апреля, текущая ситуация существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов, подчеркнули в компании.
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_2f280eaebdb5006748bde429226264e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, gie, газпром
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, GIE, Газпром
Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 30 процентов
GIE: запасы газа в подземных хранилищах Европы 28 февраля опустились ниже 30%
МОСКВА, 2 марта - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах Европы 28 февраля опустились ниже 30%, это один из самых низких показателей конца февраля за все время наблюдений, выяснило РИА Новости из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным GIE на газовые сутки 28 февраля (закончились утром 1 марта), европейские хранилища заполнены на 29,98%. Это один из самых низких показателей конца февраля за все время наблюдений, следует из данных GIE.
В прошлом году запасы газа 28 февраля составляли 38,2%, в 2024 году – 62,7%, в 2023 году – 61%, а в 2022 году – 29%.
Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобран почти две недели назад, обратил внимание 1 марта "Газпром". Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.
Поскольку сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта – середины апреля, текущая ситуация существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов, подчеркнули в компании.