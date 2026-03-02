https://1prime.ru/20260302/gaz-867931984.html
Цены на газ в Европе выросли до 460 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе выросли до 460 долларов за тысячу кубов
2026-03-02T10:25+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале первых торгов весны подскакивают к расчетной цене пятницы на 19%, до более чем 460 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 464,7 доллара (+19,1%). А по состоянию на 10.04 мск их стоимость составляла 465,4 доллара (+19,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 390,1 доллара за тысячу кубометров.
