https://1prime.ru/20260302/gaz-867931984.html

Цены на газ в Европе выросли до 460 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе выросли до 460 долларов за тысячу кубов - 02.03.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе выросли до 460 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе в начале первых торгов весны подскакивают к расчетной цене пятницы на 19%, до более чем 460 долларов за тысячу кубометров, следует | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T10:25+0300

2026-03-02T10:25+0300

2026-03-02T10:25+0300

энергетика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале первых торгов весны подскакивают к расчетной цене пятницы на 19%, до более чем 460 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 464,7 доллара (+19,1%). А по состоянию на 10.04 мск их стоимость составляла 465,4 доллара (+19,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 390,1 доллара за тысячу кубометров.

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ice