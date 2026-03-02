Bloomberg узнало, как ситуация с Ормузским проливом повлияет на цены на газ
Bloomberg: цены на газ в Европе могут вырасти на 130% из-за перебоев в Ормузском проливе
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость природного газа в Европе может подскочить на 130% в случае приостановки поставок через Ормузский пролив на месяц, прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group Inc.
"Цены на природный газ в Европе могут вырасти более чем вдвое, если поставки через Ормузский пролив будут приостановлены на один месяц... Месячное прекращение поставок может привести к росту европейских цен и спотовых цен на сжиженный природный газ в Азии на 130%", - передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
Около пятой части мирового объема сжиженного природного газа, в основном из Катара, проходит через этот узкий пролив, комментируют аналитики Goldman Sachs, в том числе Даан Струйвен (Daan Struyven).
Остановка транзита более чем на два месяца при этом может привести к росту европейской стоимости природного газа выше 100 евро за МВт.ч (более 1200 долларов за тысячу кубометров по текущему курсу евро к доллару), отмечают аналитики.
Для сравнения - текущие биржевые цены на газ в Европе поднимаются на 20%, до 470 долларов за тысячу кубометров, или до 38,8 евро за МВт.ч.
Вместе с этим влияние на цены природного газа в США, вероятно, будет ограниченным, считают аналитики Goldman Sachs.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Фактически остановилось движение судов через Ормузский пролив - важный маршрут поставок сжиженного природного газа.