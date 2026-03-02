Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-02T14:44+0300
2026-03-02T14:44+0300
энергетика
газ
россия
газпром
газ, россия, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Газпром
14:44 02.03.2026
 
"Газпром" в феврале поставил потребителям рекордный объем газа

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВывеска на офисе ПАО "Газпром"
Вывеска на офисе ПАО Газпром - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Вывеска на офисе ПАО "Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Газпром" в феврале поставил российским потребителям рекордный для этого месяца объем газа – 46,2 миллиарда кубометров, сообщила компания.

"В феврале "Газпром" поставил российским потребителям рекордный для этого месяца объем газа из Единой системы газоснабжения – 46,2 миллиарда кубометров", - говорится в сообщении компании.

В период повышенного спроса обеспечение российских потребителей газом по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляется надежно, в необходимых объемах, в том числе благодаря подземным хранилищам газа, уточнили в компании.
В феврале 11 дней подряд – с 1 по 11 февраля – в связи с морозной погодой поставки шли на самых высоких для этих суток уровнях. В том числе 4 февраля был достигнут новый исторический для февраля суточный рекорд – 1,835 миллиарда кубометров газа.
В январе "Газпром" также обновил месячный рекорд поставок.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯГазпром
 
 
