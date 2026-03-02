https://1prime.ru/20260302/gaz-867938953.html

"Газпром" в феврале поставил потребителям рекордный объем газа

"Газпром" в феврале поставил потребителям рекордный объем газа - 02.03.2026, ПРАЙМ

"Газпром" в феврале поставил потребителям рекордный объем газа

"Газпром" в феврале поставил российским потребителям рекордный для этого месяца объем газа – 46,2 миллиарда кубометров, сообщила компания. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T14:44+0300

2026-03-02T14:44+0300

2026-03-02T14:44+0300

энергетика

газ

россия

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/83559/19/835591969_0:51:2897:1680_1920x0_80_0_0_8b45b18a9e6699cea04b2eaf0fe1f721.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Газпром" в феврале поставил российским потребителям рекордный для этого месяца объем газа – 46,2 миллиарда кубометров, сообщила компания. "В феврале "Газпром" поставил российским потребителям рекордный для этого месяца объем газа из Единой системы газоснабжения – 46,2 миллиарда кубометров", - говорится в сообщении компании.В период повышенного спроса обеспечение российских потребителей газом по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляется надежно, в необходимых объемах, в том числе благодаря подземным хранилищам газа, уточнили в компании. В феврале 11 дней подряд – с 1 по 11 февраля – в связи с морозной погодой поставки шли на самых высоких для этих суток уровнях. В том числе 4 февраля был достигнут новый исторический для февраля суточный рекорд – 1,835 миллиарда кубометров газа. В январе "Газпром" также обновил месячный рекорд поставок.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, газпром