"Газпром" в феврале поставил потребителям рекордный объем газа

2026-03-02T14:44+0300
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Газпром" в феврале поставил российским потребителям рекордный для этого месяца объем газа – 46,2 миллиарда кубометров, сообщила компания. "В феврале "Газпром" поставил российским потребителям рекордный для этого месяца объем газа из Единой системы газоснабжения – 46,2 миллиарда кубометров", - говорится в сообщении компании.В период повышенного спроса обеспечение российских потребителей газом по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляется надежно, в необходимых объемах, в том числе благодаря подземным хранилищам газа, уточнили в компании. В феврале 11 дней подряд – с 1 по 11 февраля – в связи с морозной погодой поставки шли на самых высоких для этих суток уровнях. В том числе 4 февраля был достигнут новый исторический для февраля суточный рекорд – 1,835 миллиарда кубометров газа. В январе "Газпром" также обновил месячный рекорд поставок.
