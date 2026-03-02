https://1prime.ru/20260302/gaz-867939777.html

Цены на газ в Европе выросли на 32 процента

2026-03-02T15:16+0300

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем резко ускорили рост - до 32%, превышая 515 долларов за тысячу кубометров, после того, как QatarEnergy сообщила об остановке производства СПГ из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 464,7 доллара (+19,1%). А по состоянию на 14.53 мск их стоимость составляла 515,2 доллара (+32,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 390,1 доллара за тысячу кубометров. Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.

