Цены на газ в Европе выросли на 32 процента
Цены на газ в Европе выросли на 32 процента
2026-03-02T15:16+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем резко ускорили рост - до 32%, превышая 515 долларов за тысячу кубометров, после того, как QatarEnergy сообщила об остановке производства СПГ из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 464,7 доллара (+19,1%). А по состоянию на 14.53 мск их стоимость составляла 515,2 доллара (+32,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 390,1 доллара за тысячу кубометров. Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.
