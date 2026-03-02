https://1prime.ru/20260302/gaz-867940249.html

Цены на газ в Европе превысили 550 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе превысили 550 долларов за тысячу кубов - 02.03.2026

Цены на газ в Европе превысили 550 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 17 февраля 2025 года превысили 550 долларов за тысячу кубометров, растут на 43% после того, как QatarEnergy сообщила об... | 02.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 17 февраля 2025 года превысили 550 долларов за тысячу кубометров, растут на 43% после того, как QatarEnergy сообщила об остановке производства сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 464,7 доллара (+19,1%). А по состоянию на 15.10 мск их стоимость составляла 558,8 доллара (+43,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 390,1 доллара за тысячу кубометров. Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.

