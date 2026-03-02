https://1prime.ru/20260302/gaz-867940941.html
Цены на газ в Европе подскочили до $585 за тысячу кубов
Цены на газ в Европе подскочили до $585 за тысячу кубов
2026-03-02T15:59+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 50%, достигли 585 долларов за тысячу кубометров после того, как QatarEnergy сообщила об остановке производства сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре, следует из данных лондонской биржи ICE.Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 464,7 доллара (+19,1%). А по состоянию на 15.41 мск их стоимость составляла 585,4 доллара (+50%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 390,1 доллара за тысячу кубометров.Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.
