Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 34 процента
Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 34 процента - 02.03.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 34 процента
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник взлетели на 34% - до 523 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 02.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник взлетели на 34% - до 523 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 464,7 доллара (+19,1%). Ценовой минимум составил 461,6 доллара (+18,3%), ценовой максимум - 591,2 доллара (+51,5%). Последние фьючерсы торговались по 523,4 доллара (+34,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 390,1 доллара за тысячу кубометров. Отметку в 590 долларов цены на газ превысили впервые с 12 февраля 2025 года. Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.
