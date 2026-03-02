https://1prime.ru/20260302/gaz-867951805.html

Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 34 процента

Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 34 процента - 02.03.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 34 процента

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник взлетели на 34% - до 523 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T21:17+0300

2026-03-02T21:17+0300

2026-03-02T21:17+0300

энергетика

газ

европа

нидерланды

qatarenergy

ice

катар

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/16/867718569_0:266:2695:1782_1920x0_80_0_0_7d70e87e64f866dbbba3004b0ba2012e.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник взлетели на 34% - до 523 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 464,7 доллара (+19,1%). Ценовой минимум составил 461,6 доллара (+18,3%), ценовой максимум - 591,2 доллара (+51,5%). Последние фьючерсы торговались по 523,4 доллара (+34,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 390,1 доллара за тысячу кубометров. Отметку в 590 долларов цены на газ превысили впервые с 12 февраля 2025 года. Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.

https://1prime.ru/20260302/dmitriev-867943306.html

европа

нидерланды

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, нидерланды, qatarenergy, ice, катар