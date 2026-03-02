Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 34 процента - 02.03.2026
Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 34 процента
Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 34 процента - 02.03.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 34 процента
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник взлетели на 34% - до 523 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 02.03.2026
2026-03-02T21:17+0300
2026-03-02T21:17+0300
энергетика
газ
европа
нидерланды
qatarenergy
ice
катар
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/16/867718569_0:266:2695:1782_1920x0_80_0_0_7d70e87e64f866dbbba3004b0ba2012e.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник взлетели на 34% - до 523 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 464,7 доллара (+19,1%). Ценовой минимум составил 461,6 доллара (+18,3%), ценовой максимум - 591,2 доллара (+51,5%). Последние фьючерсы торговались по 523,4 доллара (+34,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 390,1 доллара за тысячу кубометров. Отметку в 590 долларов цены на газ превысили впервые с 12 февраля 2025 года. Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.
https://1prime.ru/20260302/dmitriev-867943306.html
европа
нидерланды
катар
газ, европа, нидерланды, qatarenergy, ice, катар
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, QatarEnergy, ICE, КАТАР
21:17 02.03.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 34 процента

Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 34%, до $523 за тысячу кубометров

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Газовая конфорка. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник взлетели на 34% - до 523 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 464,7 доллара (+19,1%). Ценовой минимум составил 461,6 доллара (+18,3%), ценовой максимум - 591,2 доллара (+51,5%). Последние фьючерсы торговались по 523,4 доллара (+34,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 390,1 доллара за тысячу кубометров.
Отметку в 590 долларов цены на газ превысили впервые с 12 февраля 2025 года.
Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев
16:52
 
Энергетика Газ ЕВРОПА НИДЕРЛАНДЫ QatarEnergy ICE КАТАР
 
 
