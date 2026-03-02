https://1prime.ru/20260302/gd-867950382.html

В Госдуме назвали маршруты возвращения для российских туристов из ОАЭ

В Госдуме назвали маршруты возвращения для российских туристов из ОАЭ - 02.03.2026, ПРАЙМ

В Госдуме назвали маршруты возвращения для российских туристов из ОАЭ

Наиболее оперативные варианты возвращения российских туристов из ОАЭ в РФ сейчас возможны через Азербайджан, Турцию, Катар и Оман, а при наличии рейсов - через... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T20:24+0300

2026-03-02T20:24+0300

2026-03-02T20:24+0300

экономика

туризм

россия

бизнес

рф

азербайджан

турция

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867944048_0:80:3139:1846_1920x0_80_0_0_da5b0819daf4c2c42272b5d7d0709455.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Наиболее оперативные варианты возвращения российских туристов из ОАЭ в РФ сейчас возможны через Азербайджан, Турцию, Катар и Оман, а при наличии рейсов - через страны Южного Кавказа или Центральной Азии, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов. "Наиболее оперативные варианты возвращения в РФ сейчас возможны через: Азербайджан, Турцию, Катар, Оман, а при наличии рейсов - через страны Южного Кавказа или Центральной Азии. Далее - пересадка на рейсы в Москву и другие города России", - сказал он. Депутат напомнил, что на данный момент ситуация с авиасообщением в Объединенных Арабских Эмиратах постепенно стабилизируется, однако процесс остается непростым и во многом организуется в ручном режиме. По его словам, после временных ограничений воздушного пространства в ряде стран Персидского залива аэропорты, включая международный аэропорт Абу-Даби, начали поэтапно возобновлять работу. "По данным онлайн-табло, открывается регистрация на международные рейсы, в том числе в Москву. При этом международный аэропорт Дубая продолжает работать с корректировками расписания: часть рейсов выполняется, часть переносится или объединяется", - уточнил политик. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

https://1prime.ru/20260302/ator-867946582.html

рф

азербайджан

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия, бизнес, рф, азербайджан, турция, госдума