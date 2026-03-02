Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы снизились по итогам дня - 02.03.2026
Фондовые индексы Европы снизились по итогам дня
Фондовые индексы Европы снизились по итогам дня - 02.03.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снизились по итогам дня
Основные фондовые индексы Европы снизились более чем на 1% в понедельник свидетельствуют данные торгов. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T22:20+0300
2026-03-02T22:20+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились более чем на 1% в понедельник свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 1,20% - до 10 780,11 пункта, французский CAC 40 - на 2,17%, до 8 934,32 пункта, немецкий DAX сократился на 2,56%, до 24 638,00 пункта. В понедельник были опубликованы европейские статистические данные. Агентство S&amp;P Global сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 50,8 пункта с 49,5 пункта в январе. Показатель совпал с предварительной оценкой. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На этом фоне акции европейских авиакомпаний продемонстрировали сильную отрицательную динамику. В частности, бумаги немецкой Lufthansа подешевели на 5,2%, Air France - на 9,4%, Easy Jet - на 3%, а бумаги немецкого туристического концерна TUI - на 9,9%. Акции европейских энергетических компаний, напротив, подорожали из-за опасения сбоя поставок нефти на рынок из-за военных действий на Ближнем Востоке. Падение индекса FTSE 100 могло ослабить увеличение стоимости бумаг британской BP и британско-нидерландского нефтегазового концерна Shell - на 2,13% и 2,66% соответственно. Акции французской энергетической компании TotalEnergies подорожали на 3%, итальянской Eni – на 3,6%.
22:20 02.03.2026
 
Фондовые индексы Европы снизились по итогам дня

Фондовые индексы Европы снизились более чем на 1% по итогам дня

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились более чем на 1% в понедельник свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 1,20% - до 10 780,11 пункта, французский CAC 40 - на 2,17%, до 8 934,32 пункта, немецкий DAX сократился на 2,56%, до 24 638,00 пункта.
В понедельник были опубликованы европейские статистические данные. Агентство S&P Global сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 50,8 пункта с 49,5 пункта в январе. Показатель совпал с предварительной оценкой.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На этом фоне акции европейских авиакомпаний продемонстрировали сильную отрицательную динамику. В частности, бумаги немецкой Lufthansа подешевели на 5,2%, Air France - на 9,4%, Easy Jet - на 3%, а бумаги немецкого туристического концерна TUI - на 9,9%.
Акции европейских энергетических компаний, напротив, подорожали из-за опасения сбоя поставок нефти на рынок из-за военных действий на Ближнем Востоке.
Падение индекса FTSE 100 могло ослабить увеличение стоимости бумаг британской BP и британско-нидерландского нефтегазового концерна Shell - на 2,13% и 2,66% соответственно. Акции французской энергетической компании TotalEnergies подорожали на 3%, итальянской Eni – на 3,6%.
