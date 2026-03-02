https://1prime.ru/20260302/internet-867949962.html

В Госдуме предложили сделать бесплатный интернет в общественном транспорте

В Госдуме предложили сделать бесплатный интернет в общественном транспорте

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Антон Ткачев, Владимир Плякин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили провести бесплатный интернет во всем общественном транспорте по России. Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем целесообразным рассмотреть возможность поэтапного внедрения бесплатного доступа к сети интернет во всем общественном транспорте (городском и пригородном) на территории Российской Федерации", - сказано в обращении. Депутаты добавили, что реализация инициативы может быть обеспечена посредством разработки федеральных рекомендаций или стандартов по оснащению транспортных средств оборудованием Wi-Fi и софинансирования из федерального бюджета в рамках программ цифровой трансформации. Авторы инициативы напомнили, что в настоящее время во многих регионах в целях противодействия атакам беспилотников отключается мобильный интернет. По их словам, такие ограничения затронули до 90% регионов России, при этом бесплатный доступ интернету через Wi-Fi в городском и пригородном транспорте носит фрагментарный характер и зависит от региона и финансовых возможностей конкретного перевозчика.

