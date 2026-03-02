Силуанов рассказал о популярности индивидуальных инвестсчетов

https://1prime.ru/20260302/investitsii-867938322.html

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) пользуются популярностью среди россиян, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 02.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) пользуются популярностью среди россиян, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Мы старались создать наиболее удобный и наиболее востребованный инструмент... Мы видим, что это пользуется хорошей популярностью", - сказал он в эфире ИС "Вести", отвечая на вопрос об эволюции, которую проходили инвестиционные счета.Также Силуанов перечислил преимущества программы долгосрочный сбережений (ПДС). По его словам, это надежность, сбережения на определенную цель - "на свою мечту", государственная гарантия и софинансирование таких сбережений. "Поэтому мы видим более 10 миллионов участников этой программы, за 2 года - более 800 миллиардов рублей. Видим, что программа получила свое развитие - будем и дальше развивать", - подытожил он. ИИС - это специальный счет, для которого предусмотрены льготы по НДФЛ. Третий тип - это ИИС с гибкими условиями, позволяющими комбинировать различные налоговые льготы. С начала 2024 года можно открывать только ИИС третьего типа - без ограничений суммы вложений и на срок от 5 до 10 лет в зависимости от года заключения договора. Каждый инвестор может иметь до трех таких счетов. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. С 1 октября 2025 года для граждан реализована возможность заключать договор по ПДС с использованием портала "Госуслуги". Приняты поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование участия работодателей в ПДС в пользу своих работников, а также на предоставление повышенного налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан до 500 тысяч рублей по долгосрочным продуктам, открытым в пользу своих детей.

