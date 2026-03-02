Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков предупредил о плане ЕС после ударов США по Ирану - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260302/iran-867928002.html
Пушков предупредил о плане ЕС после ударов США по Ирану
Пушков предупредил о плане ЕС после ударов США по Ирану - 02.03.2026, ПРАЙМ
Пушков предупредил о плане ЕС после ударов США по Ирану
Страны Европейского союза и Великобритания выразили намерение сформировать коалицию против Ирана, что может способствовать укреплению их отношений с США,... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T06:00+0300
2026-03-02T06:00+0300
мировая экономика
иран
сша
израиль
алексей пушков
сергей лавров
совет федерации
мид рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_eb44ac3fad3e362a5937b6d7cdc74442.jpg
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Страны Европейского союза и Великобритания выразили намерение сформировать коалицию против Ирана, что может способствовать укреплению их отношений с США, сообщил в своём Telegram-канале Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике."Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов", — написал он.По мнению Пушкова, создание западной коалиции против Ирана, по аналогии с ситуацией в Ливии, может стать самым вероятным сценарием в случае эскалации военного конфликта."Но это не третья мировая война, как спешат объявить некоторые комментаторы. Следует сохранять трезвость в оценках", — заключил политик.Удары США и Израиля В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.
https://1prime.ru/20260301/ssha-867908988.html
https://1prime.ru/20260301/iran-867909607.html
https://1prime.ru/20260228/iran-867901487.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_a1e69a241c6bd941fa6a25e14b9889e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, израиль, алексей пушков, сергей лавров, совет федерации, мид рф, оон
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Алексей Пушков, Сергей Лавров, Совет Федерации, МИД РФ, ООН
06:00 02.03.2026
 
Пушков предупредил о плане ЕС после ударов США по Ирану

Пушков: страны ЕС могут сблизиться с США, вступив в коалицию против Ирана

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Страны Европейского союза и Великобритания выразили намерение сформировать коалицию против Ирана, что может способствовать укреплению их отношений с США, сообщил в своём Telegram-канале Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике.
"Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов", — написал он.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
СМИ: США пересмотрели свои планы на Иран
Вчера, 05:54
По мнению Пушкова, создание западной коалиции против Ирана, по аналогии с ситуацией в Ливии, может стать самым вероятным сценарием в случае эскалации военного конфликта.
"Но это не третья мировая война, как спешат объявить некоторые комментаторы. Следует сохранять трезвость в оценках", — заключил политик.

Удары США и Израиля

В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
"Массовые убийства": в ООН потребовали ответа у фон дер Ляйен из-за Ирана
Вчера, 06:27
Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима.
В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.
Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.
Башня Азади в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
"Закончится катастрофой". Во Франции забили тревогу после нападения на Иран
28 февраля, 17:24
 
Мировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬАлексей ПушковСергей ЛавровСовет ФедерацииМИД РФООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала