Пушков предупредил о плане ЕС после ударов США по Ирану

МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Страны Европейского союза и Великобритания выразили намерение сформировать коалицию против Ирана, что может способствовать укреплению их отношений с США, сообщил в своём Telegram-канале Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике."Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов", — написал он.По мнению Пушкова, создание западной коалиции против Ирана, по аналогии с ситуацией в Ливии, может стать самым вероятным сценарием в случае эскалации военного конфликта."Но это не третья мировая война, как спешат объявить некоторые комментаторы. Следует сохранять трезвость в оценках", — заключил политик.Удары США и Израиля В субботу Штаты вместе с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. Всего за неделю до этого американская сторона обсуждала с исламской республикой "ядерное досье". Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима. В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.

