Глава МАГАТЭ призвал вернуться к переговорам по ядерной программе Ирана
Глава МАГАТЭ призвал вернуться к переговорам по ядерной программе Ирана
2026-03-02T12:19+0300
ВЕНА, 2 мар - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал участников переговоров по ядерной программе Ирана вернуться за стол переговоров как можно скорее. "Это не вопрос того, соберемся ли мы, а того, когда мы соберемся за столом переговоров. Мы просто обязаны сделать это как можно скорее", - заявил Гросси на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана, заявление было опубликовано на сайте МАГАТЭ.
