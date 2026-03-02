Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ульянов назвал озабоченности Запада по Ирану ширмой для свержения власти - 02.03.2026
Ульянов назвал озабоченности Запада по Ирану ширмой для свержения власти
Ульянов назвал озабоченности Запада по Ирану ширмой для свержения власти - 02.03.2026, ПРАЙМ
Ульянов назвал озабоченности Запада по Ирану ширмой для свержения власти
Декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для свержения власти, заявил постпред РФ при... | 02.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для свержения власти, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Сейчас заявления руководства США и Израиля не оставляют ни малейшего сомнения в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана и полное разрушение его государственности. Иными словами, декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для решения этой единственной задачи", - заявил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана.
11:50 02.03.2026 (обновлено: 12:22 02.03.2026)
 
Ульянов назвал озабоченности Запада по Ирану ширмой для свержения власти

Ульянов: озабоченности Запада по ядерной программе Ирана были лишь ширмой

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Михаил Ульянов. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для свержения власти, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Сейчас заявления руководства США и Израиля не оставляют ни малейшего сомнения в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана и полное разрушение его государственности. Иными словами, декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для решения этой единственной задачи", - заявил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана.
 
