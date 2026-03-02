https://1prime.ru/20260302/iran-867936122.html
Ульянов назвал озабоченности Запада по Ирану ширмой для свержения власти
Ульянов назвал озабоченности Запада по Ирану ширмой для свержения власти - 02.03.2026, ПРАЙМ
Ульянов назвал озабоченности Запада по Ирану ширмой для свержения власти
Декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для свержения власти, заявил постпред РФ при... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T11:50+0300
2026-03-02T11:50+0300
2026-03-02T12:22+0300
россия
иран
рф
вена
михаил ульянов
магатэ
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867935959_0:147:2500:1553_1920x0_80_0_0_a5d32b069100217c0d1fd0b91c46db06.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для свержения власти, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Сейчас заявления руководства США и Израиля не оставляют ни малейшего сомнения в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана и полное разрушение его государственности. Иными словами, декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для решения этой единственной задачи", - заявил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана.
иран
рф
вена
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867935959_118:0:2382:1698_1920x0_80_0_0_69dd16108ae4a0921dde539614b3c052.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, рф, вена, михаил ульянов, магатэ, в мире
РОССИЯ, ИРАН, РФ, Вена, Михаил Ульянов, МАГАТЭ, В мире
Ульянов назвал озабоченности Запада по Ирану ширмой для свержения власти
Ульянов: озабоченности Запада по ядерной программе Ирана были лишь ширмой