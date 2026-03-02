https://1prime.ru/20260302/iran-867936122.html

Ульянов назвал озабоченности Запада по Ирану ширмой для свержения власти

Ульянов назвал озабоченности Запада по Ирану ширмой для свержения власти - 02.03.2026, ПРАЙМ

Ульянов назвал озабоченности Запада по Ирану ширмой для свержения власти

Декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для свержения власти, заявил постпред РФ при... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T11:50+0300

2026-03-02T11:50+0300

2026-03-02T12:22+0300

россия

иран

рф

вена

михаил ульянов

магатэ

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867935959_0:147:2500:1553_1920x0_80_0_0_a5d32b069100217c0d1fd0b91c46db06.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для свержения власти, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Сейчас заявления руководства США и Израиля не оставляют ни малейшего сомнения в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана и полное разрушение его государственности. Иными словами, декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для решения этой единственной задачи", - заявил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана.

иран

рф

вена

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, рф, вена, михаил ульянов, магатэ, в мире