Иран заявил об ударе по офису Нетаньяху
Иран заявил об ударе по офису Нетаньяху - 02.03.2026, ПРАЙМ
Иран заявил об ударе по офису Нетаньяху
Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об ударе по офису премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. | 02.03.2026
2026-03-02T13:18+0300
2026-03-02T13:18+0300
2026-03-02T13:18+0300
ТЕГЕРАН, 2 мар - ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об ударе по офису премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. "В ходе десятой волны операции "Правдивое обещание 4" офис премьер-министр этого преступного режима, а также место расположения командующего военно-воздушными силами армии этого режима подверглись целенаправленным ударов ракетами "Хейбар", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадио Ирана. КСИР также сообщил, что "судьба премьер-министра Израиля неизвестна".
Иран заявил об ударе по офису Нетаньяху
