На Западе сделали неожиданное заявление из-за ситуации вокруг Ирана
На Западе сделали неожиданное заявление из-за ситуации вокруг Ирана
2026-03-02T16:02+0300
2026-03-02T16:02+0300
иран
сша
в мире
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X назвал удары по Ирану серьезной ошибкой США."Эта война войдет в историю как одна из величайших ошибок Америки. Эта предсказуемая катастрофа — то, что происходит, когда объективность размывается, а милитаризм превозносится как патриотизм", — написал он.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
иран, сша, в мире
ИРАН, США, В мире
16:02 02.03.2026
 
На Западе сделали неожиданное заявление из-за ситуации вокруг Ирана

Диесен назвал удары по Ирану величайшей ошибкой в истории США

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X назвал удары по Ирану серьезной ошибкой США.

"Эта война войдет в историю как одна из величайших ошибок Америки. Эта предсказуемая катастрофа — то, что происходит, когда объективность размывается, а милитаризм превозносится как патриотизм", — написал он.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
