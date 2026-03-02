Глава минобороны Италии угодил в скандал после ударов по Ирану
Министр обороны Италии Крозетто убежал из Дубая, бросив семью
Страны мира. Италия. Архивное фото
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Гуидо Крозетто, министр обороны Италии, решился втрое переплатить, чтобы срочно вылететь из Дубая на фоне напряжённости вокруг Ирана, оставив свою семью там. Об этом он сообщил в социальной сети X.
"Я вернусь военным рейсом, но предварительно (час назад) согласовав с командованием 31-й эскадрильи в Чампино сумму, втрое превышающую (по моему выбору) тариф для пассажиров правительственных рейсов", — заявил он.
Крозетто отметил, что оставил свою семью в Дубае, поскольку они, по его словам, понимают его решение.
Также министр выразил возмущение дискуссиями среди законодателей, которые возникли после его вынужденной задержки в Дубае из-за атаки на аэродром.
"Я нахожу этот способ ведения споров позорным и низким", — подчеркнул он.
Как сообщает итальянская газета IL Fatto Quotidiano, упоминание Крозетто полемики касается нападок, которым он подвергся после того, появилось сообщение о его присутствии в Дубае.
"Эта ситуация нас настраивает на тревогу, и в связи с этим мы направим правительству запрос", — заявил Риккардо Риккарди, лидер оппозиционного "Движения пять звезд", в разговоре с прессой. Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что Крозетто прилетел в Дубай на обычном рейсе, намереваясь провести время с семьей.
Тель-Авив заявил, что атакующие действия нацелены на предотвращение разработки ядерного оружия в Иране. Белый дом выразил намерение подорвать военно-морские и оборонные силы страны, а также призывал иранцев к свержению режима.
В ответ Иран атаковал объекты на территории Израиля и американские базы на Ближнем Востоке. СМИ сообщают об ударах не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре внутри Ирана, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.
Россия резко осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что они подрывают принципы нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговоров. Сергей Лавров, глава МИД России, подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, включая работу в рамках Совета Безопасности ООН.