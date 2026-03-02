https://1prime.ru/20260302/ivanov-867922761.html
Суд проведет беседу по иску Тимура Иванова к Минобороны
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в понедельник проведет беседу по иску Тимура Иванова к министерству обороны РФ и военному комиссариату Москвы, в котором просит обязать последнего дать ему ответ на обращение об отправке на спецоперацию, сообщили РИА Новости в суде.
Беседа по иску назначена на 10.00 мск 2 марта.
Бывший замминистра Тимур Иванов просит суд признать незаконным бездействие ответчиков и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО. Само обращение он направлял в военный комиссариат в конце октября. В нем Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, любое воинское звание, пояснял РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
Согласно законодательству, такое право есть у осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, против основ конституционного строя, безопасности государства, а также по делам о терроризме.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
Сейчас Иванов находится в СИЗО по делу о получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей. Свою вину он не признает.
