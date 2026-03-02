https://1prime.ru/20260302/japonija-867927132.html
В Японии не ожидают немедленного кризиса в сфере энергетики
В Японии не ожидают немедленного кризиса в сфере энергетики - 02.03.2026, ПРАЙМ
В Японии не ожидают немедленного кризиса в сфере энергетики
Немедленного кризиса в сфере энергетики в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива не ожидается, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T04:54+0300
2026-03-02T04:54+0300
2026-03-02T04:54+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
япония
иран
ормузский пролив
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867927132.jpg?1772416447
ТОКИО, 2 мар - ПРАЙМ. Немедленного кризиса в сфере энергетики в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива не ожидается, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
В ходе слушаний бюджетного комитета нижней палаты парламента глава МИД Японии отметил, что информация по ситуации в Ормузском проливе не подтверждена, так как одновременно поступают сообщения как о возможной блокаде, так и о том, что пролив не закрыт.
"Ведется контакт с судоходными компаниями и другими операторами. В Японии имеются стратегические запасы (топлива - ред.), поэтому немедленного кризиса не ожидается", - подчеркнул Мотэги.
При этом, отметил министр, "в случае затяжного развития событий необходимо внимательно отслеживать влияние на энергоснабжение и внутреннюю экономику".
В свою очередь, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что "японские суда в регионе находятся под постоянным мониторингом", безопасность экипажей подтверждена.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
япония
иран
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, япония, иран, ормузский пролив, мид
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, ИРАН, Ормузский пролив, МИД
В Японии не ожидают немедленного кризиса в сфере энергетики
Глава МИД Японии Мотэги: немедленного кризиса в сфере энергетики не ожидается
ТОКИО, 2 мар - ПРАЙМ. Немедленного кризиса в сфере энергетики в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива не ожидается, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
В ходе слушаний бюджетного комитета нижней палаты парламента глава МИД Японии отметил, что информация по ситуации в Ормузском проливе не подтверждена, так как одновременно поступают сообщения как о возможной блокаде, так и о том, что пролив не закрыт.
"Ведется контакт с судоходными компаниями и другими операторами. В Японии имеются стратегические запасы (топлива - ред.), поэтому немедленного кризиса не ожидается", - подчеркнул Мотэги.
При этом, отметил министр, "в случае затяжного развития событий необходимо внимательно отслеживать влияние на энергоснабжение и внутреннюю экономику".
В свою очередь, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что "японские суда в регионе находятся под постоянным мониторингом", безопасность экипажей подтверждена.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.