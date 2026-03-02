Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Японии не ожидают немедленного кризиса в сфере энергетики - 02.03.2026
В Японии не ожидают немедленного кризиса в сфере энергетики
Немедленного кризиса в сфере энергетики в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива не ожидается, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. | 02.03.2026, ПРАЙМ
ТОКИО, 2 мар - ПРАЙМ. Немедленного кризиса в сфере энергетики в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива не ожидается, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. В ходе слушаний бюджетного комитета нижней палаты парламента глава МИД Японии отметил, что информация по ситуации в Ормузском проливе не подтверждена, так как одновременно поступают сообщения как о возможной блокаде, так и о том, что пролив не закрыт. "Ведется контакт с судоходными компаниями и другими операторами. В Японии имеются стратегические запасы (топлива - ред.), поэтому немедленного кризиса не ожидается", - подчеркнул Мотэги. При этом, отметил министр, "в случае затяжного развития событий необходимо внимательно отслеживать влияние на энергоснабжение и внутреннюю экономику". В свою очередь, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что "японские суда в регионе находятся под постоянным мониторингом", безопасность экипажей подтверждена. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В Японии не ожидают немедленного кризиса в сфере энергетики

ТОКИО, 2 мар - ПРАЙМ. Немедленного кризиса в сфере энергетики в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива не ожидается, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
В ходе слушаний бюджетного комитета нижней палаты парламента глава МИД Японии отметил, что информация по ситуации в Ормузском проливе не подтверждена, так как одновременно поступают сообщения как о возможной блокаде, так и о том, что пролив не закрыт.
"Ведется контакт с судоходными компаниями и другими операторами. В Японии имеются стратегические запасы (топлива - ред.), поэтому немедленного кризиса не ожидается", - подчеркнул Мотэги.
При этом, отметил министр, "в случае затяжного развития событий необходимо внимательно отслеживать влияние на энергоснабжение и внутреннюю экономику".
В свою очередь, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что "японские суда в регионе находятся под постоянным мониторингом", безопасность экипажей подтверждена.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
 
