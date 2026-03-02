Путин обсудил с эмиром Катара кризис на Ближнем Востоке

"В ходе телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани основное внимание уделено острому кризису на Ближнем Востоке, вызванному американо-израильской агрессией против Ирана. Это вопиющее нарушение международного права привело к тяжелым, трагическим последствиям для иранского народа", - говорится в сообщении пресс-службы.