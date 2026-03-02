https://1prime.ru/20260302/katar-867940494.html
Путин обсудил с эмиром Катара кризис на Ближнем Востоке
Путин обсудил с эмиром Катара кризис на Ближнем Востоке - 02.03.2026
Путин обсудил с эмиром Катара кризис на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара острый кризис на Ближнем Востоке, вызванный американо-израильской агрессией против Ирана,... | 02.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара острый кризис на Ближнем Востоке, вызванный американо-израильской агрессией против Ирана, сообщила пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани основное внимание уделено острому кризису на Ближнем Востоке, вызванному американо-израильской агрессией против Ирана. Это вопиющее нарушение международного права привело к тяжелым, трагическим последствиям для иранского народа", - говорится в сообщении пресс-службы.
Путин обсудил с эмиром Катара кризис на Ближнем Востоке
Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Аль Тани острый кризис на Ближнем Востоке