РКС создал список книг, подлежащих маркировке против пропаганды наркотиков

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российский книжный союз (РКС) опубликовал тестовую версию перечня книг, которые подлежат маркировке из-за вступившего в силу закона против пропаганды наркотиков, сообщили в пресс-службе РКС. С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердило перечень произведений литературы, подлежащей маркировке, без указания конкретных названий и авторов. "На сайте РКС опубликована тестовая версия Перечня книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке", - говорится в сообщении в Telegram-канале РКС. Книги вносятся в перечень по заявлению правообладателя (издателя), и в дальнейшем обязательность их маркировки самостоятельно контролируется прочими участниками рынка (розницей, библиотеками, оптовиками), отметили в РКС.

