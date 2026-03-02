https://1prime.ru/20260302/kompaniya-867945987.html

Судоходная MSC приказала всем судам в Персидском заливе найти укрытия

Судоходная MSC приказала всем судам в Персидском заливе найти укрытия - 02.03.2026, ПРАЙМ

Судоходная MSC приказала всем судам в Персидском заливе найти укрытия

Итало-швейцарская Mediterranean Shipping Company предписала всем кораблям в Персидском заливе направиться в безопасные места, говорится в сообщении одной из... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T18:09+0300

2026-03-02T18:09+0300

2026-03-02T18:09+0300

экономика

персидский залив

иран

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/84263/60/842636052_0:34:3071:1761_1920x0_80_0_0_4a7891ac4a6b362a259955581039f1c5.jpg

РИМ, 2 мар – ПРАЙМ. Итало-швейцарская Mediterranean Shipping Company предписала всем кораблям в Персидском заливе направиться в безопасные места, говорится в сообщении одной из ведущих мировых компаний по контейнерным перевозкам. "Всем судам MSC, в настоящее время работающим в районе Персидского залива, а также судам, находящимся в пути, дано указание направиться в специально отведенные безопасные зоны укрытия до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении. Решение принято для обеспечения безопасности экипажей и операций судоходной компании. Также MSC временно приостановила все бронирования на международные грузоперевозки в регион Ближнего Востока. Компания обещается возобновить бронирования с улучшением ситуации с безопасностью. "Клиенты будут проинформированы, как только станет доступна дополнительная информация, включая любые возможные альтернативные порты разгрузки", - говорится в сообщении. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

https://1prime.ru/20260302/irak-867943561.html

персидский залив

иран

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

персидский залив, иран, ближний восток