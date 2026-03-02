https://1prime.ru/20260302/kompaniya-867945987.html
Судоходная MSC приказала всем судам в Персидском заливе найти укрытия
2026-03-02T18:09+0300
экономика
персидский залив
иран
ближний восток
РИМ, 2 мар – ПРАЙМ. Итало-швейцарская Mediterranean Shipping Company предписала всем кораблям в Персидском заливе направиться в безопасные места, говорится в сообщении одной из ведущих мировых компаний по контейнерным перевозкам. "Всем судам MSC, в настоящее время работающим в районе Персидского залива, а также судам, находящимся в пути, дано указание направиться в специально отведенные безопасные зоны укрытия до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении. Решение принято для обеспечения безопасности экипажей и операций судоходной компании. Также MSC временно приостановила все бронирования на международные грузоперевозки в регион Ближнего Востока. Компания обещается возобновить бронирования с улучшением ситуации с безопасностью. "Клиенты будут проинформированы, как только станет доступна дополнительная информация, включая любые возможные альтернативные порты разгрузки", - говорится в сообщении. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
персидский залив
иран
ближний восток
