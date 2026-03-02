https://1prime.ru/20260302/konflikt-867951313.html
Конфликт на Востоке вредит экономикам Персидского залива, считает эксперт
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке будет создавать недопустимые экономические издержки для стран Персидского залива, Тегеран ждет, что они уже на следующей неделе начнут обращаться к США с просьбами о деэскалации, считает военный эксперт Борис Рожин. "Затягивание конфликта даже на несколько дней будет создавать ОАЭ, Кувейту, Катару, Саудовской Аравии недопустимые экономические издержки. Каждые новые сутки войны скажутся на мировых финансовых, фондовых и сырьевых рынках. Тегеран ждет, что уже на следующей неделе Абу-Даби, Эль-Кувейт, Доха и Эр-Рияд начнут обращаться к Вашингтону с просьбами перейти к деэскалации", – сказал Рожи в беседе с газетой ВЗГЛЯД. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
