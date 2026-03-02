https://1prime.ru/20260302/ksir-867956392.html

КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив

2026-03-02T23:54+0300

2026-03-02T23:54+0300

2026-03-02T23:54+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

ТЕГЕРАН, 2 мар – ПРАЙМ. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. "Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион", - сказал Джабари, его слова приводит иранское агентство ISNA. Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20260302/iran-867953376.html

