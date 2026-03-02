https://1prime.ru/20260302/ksir-867956392.html
КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив
КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив - 02.03.2026, ПРАЙМ
КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив
Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T23:54+0300
2026-03-02T23:54+0300
2026-03-02T23:54+0300
политика
мировая экономика
ормузский пролив
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
ТЕГЕРАН, 2 мар – ПРАЙМ. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. "Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион", - сказал Джабари, его слова приводит иранское агентство ISNA. Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260302/iran-867953376.html
ормузский пролив
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95bc62abdcbb05ab61a4b82ba9e58bea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран
Политика, Мировая экономика, Ормузский пролив, США, ИРАН
КСИР пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив
В КСИР пригрозили сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив