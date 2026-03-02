Цб объявил официальный курс валют на вторник

https://1prime.ru/20260302/kurs-867947441.html

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,34 копейки - до 11,196 рубля, доллара - на 10,02 копейки, до 77,1734 рубля, евро -... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T18:03+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863506248_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7b076591e08d13433b4975aa9084da44.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,34 копейки - до 11,196 рубля, доллара - на 10,02 копейки, до 77,1734 рубля, евро - на 56,58 копейки, до 90,7307 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

рынок, рф, сша, банк россия