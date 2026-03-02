https://1prime.ru/20260302/layner-867952636.html

Два круизных лайнера ФРГ не могут покинуть Персидский залив

БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ. Два немецких круизных лайнера не могут покинуть Персидский залив из-за приостановки судоходства по Ормузскому проливу, сообщает издание Stern со ссылкой на Союз немецких судовладельцев (VDR). "По меньшей мере 25 судов немецких судоходных компаний в настоящее время находятся в водах Персидского залива, то есть в зоне боевых действий или в непосредственной близости от неё", - пишет издание. Среди судов два круизных лайнера с общим числом около 7000 пассажиров на борту, которые по соображениям безопасности в данный момент не могут покинуть регион через Ормузский пролив. Немецкие суда и моряки не подвергались атакам, уточнили в союзе. Кроме того, по данным VDR, ситуация на Ближнем Востоке затрагивает ещё значительно больше судов немецких судоходных компаний, находящихся в том числе в Аравийском и Красном море. В союзе отметили также, что, хотя физической блокады Ормузского пролива пока не наблюдается, имеются предупреждения и радиосообщения от иранских структур, в которых судам рекомендуется не использовать пролив. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.

