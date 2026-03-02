Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Два круизных лайнера ФРГ не могут покинуть Персидский залив - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260302/layner-867952636.html
Два круизных лайнера ФРГ не могут покинуть Персидский залив
Два круизных лайнера ФРГ не могут покинуть Персидский залив - 02.03.2026, ПРАЙМ
Два круизных лайнера ФРГ не могут покинуть Персидский залив
Два немецких круизных лайнера не могут покинуть Персидский залив из-за приостановки судоходства по Ормузскому проливу, сообщает издание Stern со ссылкой на Союз | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T21:45+0300
2026-03-02T21:45+0300
происшествия
бизнес
ормузский пролив
персидский залив
ближний восток
аббас аракчи
maersk
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83687/03/836870347_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_dc3715132314714be1ad6631d2c89917.jpg
БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ. Два немецких круизных лайнера не могут покинуть Персидский залив из-за приостановки судоходства по Ормузскому проливу, сообщает издание Stern со ссылкой на Союз немецких судовладельцев (VDR). "По меньшей мере 25 судов немецких судоходных компаний в настоящее время находятся в водах Персидского залива, то есть в зоне боевых действий или в непосредственной близости от неё", - пишет издание. Среди судов два круизных лайнера с общим числом около 7000 пассажиров на борту, которые по соображениям безопасности в данный момент не могут покинуть регион через Ормузский пролив. Немецкие суда и моряки не подвергались атакам, уточнили в союзе. Кроме того, по данным VDR, ситуация на Ближнем Востоке затрагивает ещё значительно больше судов немецких судоходных компаний, находящихся в том числе в Аравийском и Красном море. В союзе отметили также, что, хотя физической блокады Ормузского пролива пока не наблюдается, имеются предупреждения и радиосообщения от иранских структур, в которых судам рекомендуется не использовать пролив. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
https://1prime.ru/20260302/aziya-867949385.html
ормузский пролив
персидский залив
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83687/03/836870347_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_25883c6d526c4438d6a0f11a013c6c56.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ормузский пролив, персидский залив, ближний восток, аббас аракчи, maersk, мид
Происшествия, Бизнес, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Аббас Аракчи, Maersk, МИД
21:45 02.03.2026
 
Два круизных лайнера ФРГ не могут покинуть Персидский залив

Stern: два круизных лайнера ФРГ не могут покинуть Персидский залив

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПрибытие круизных лайнеров
Прибытие круизных лайнеров - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Прибытие круизных лайнеров. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ. Два немецких круизных лайнера не могут покинуть Персидский залив из-за приостановки судоходства по Ормузскому проливу, сообщает издание Stern со ссылкой на Союз немецких судовладельцев (VDR).
"По меньшей мере 25 судов немецких судоходных компаний в настоящее время находятся в водах Персидского залива, то есть в зоне боевых действий или в непосредственной близости от неё", - пишет издание.
Среди судов два круизных лайнера с общим числом около 7000 пассажиров на борту, которые по соображениям безопасности в данный момент не могут покинуть регион через Ормузский пролив. Немецкие суда и моряки не подвергались атакам, уточнили в союзе.
Кроме того, по данным VDR, ситуация на Ближнем Востоке затрагивает ещё значительно больше судов немецких судоходных компаний, находящихся в том числе в Аравийском и Красном море.
В союзе отметили также, что, хотя физической блокады Ормузского пролива пока не наблюдается, имеются предупреждения и радиосообщения от иранских структур, в которых судам рекомендуется не использовать пролив.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Азия лишится до 40–50 миллиардов кубометров СПГ из-за ситуации с Ормузом
19:58
 
ПроисшествияБизнесОрмузский проливПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВБЛИЖНИЙ ВОСТОКАббас АракчиMaerskМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала