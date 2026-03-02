Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все просто". Пенсионерам рассказали о малоизвестных льготах - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260302/lgoty-867851673.html
"Все просто". Пенсионерам рассказали о малоизвестных льготах
"Все просто". Пенсионерам рассказали о малоизвестных льготах - 02.03.2026, ПРАЙМ
"Все просто". Пенсионерам рассказали о малоизвестных льготах
Пенсионеры уже привыкли, что индексация пенсий проходит автоматически, и нет необходимости обращаться в СФР. Между тем, в ряде случаев это необходимо,... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T02:02+0300
2026-03-02T02:02+0300
пенсии
людмила иванова-швец
социальный фонд
льготы
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/44/838644460_0:273:3063:1996_1920x0_80_0_0_b872be889182f53c2ecbef2556948171.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Пенсионеры уже привыкли, что индексация пенсий проходит автоматически, и нет необходимости обращаться в СФР. Между тем, в ряде случаев это необходимо, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Она напомнила, что есть часть льгот, которые пенсионер может получить, только лично обратившись в Социальный фонд. Кроме того, часто пенсионеры не знают о дополнительных льготах, предоставляемых на федеральном или региональном уровнях.“К таким льготам можно отнести: доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, если его не учли при начислении пенсии, надбавку за уход, который определен пенсионерам при достижении 80 лет. Также лично пенсионеры должны оформлять субсидию на оплату ЖКХ, если их расходы выше установленной в регионе планки”, - указала экономист.Пенсионеры могут рассчитывать на налоговые вычеты при расходах на лечение и приобретение лекарств. Если пенсионер имеет право на эти льготы и не обращается за ними персонально, ему их автоматически не начисляют, поскольку СФР может не владеть полной информацией.Также стоит помнить, что если меняются условия получения льгот, пенсионер обязан сообщить об этом в территориальный отдел СФР, после чего льготы могут быть пересмотрены или отменены. Это предусмотрено ФЗ N 400 " О страховых пенсиях" от 27.12.2013 года. Если этого не делать и обман вскроется, перерасчет сделают задним числом, заключила Иванова-Швец.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/44/838644460_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_ba16e6b743d98a11fe7b2e2680a24746.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, людмила иванова-швец, социальный фонд, льготы
Пенсии, Людмила Иванова-Швец, Социальный фонд, льготы
02:02 02.03.2026
 
"Все просто". Пенсионерам рассказали о малоизвестных льготах

Иванова-Швец: не обратившись в СФР, пенсионеры рискуют остаться без ряда льгот

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Пенсионеры уже привыкли, что индексация пенсий проходит автоматически, и нет необходимости обращаться в СФР. Между тем, в ряде случаев это необходимо, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Она напомнила, что есть часть льгот, которые пенсионер может получить, только лично обратившись в Социальный фонд. Кроме того, часто пенсионеры не знают о дополнительных льготах, предоставляемых на федеральном или региональном уровнях.
“К таким льготам можно отнести: доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, если его не учли при начислении пенсии, надбавку за уход, который определен пенсионерам при достижении 80 лет. Также лично пенсионеры должны оформлять субсидию на оплату ЖКХ, если их расходы выше установленной в регионе планки”, - указала экономист.
Пенсионеры могут рассчитывать на налоговые вычеты при расходах на лечение и приобретение лекарств. Если пенсионер имеет право на эти льготы и не обращается за ними персонально, ему их автоматически не начисляют, поскольку СФР может не владеть полной информацией.
Также стоит помнить, что если меняются условия получения льгот, пенсионер обязан сообщить об этом в территориальный отдел СФР, после чего льготы могут быть пересмотрены или отменены. Это предусмотрено ФЗ N 400 " О страховых пенсиях" от 27.12.2013 года. Если этого не делать и обман вскроется, перерасчет сделают задним числом, заключила Иванова-Швец.
 
ПенсииЛюдмила Иванова-ШвецСоциальный фондльготы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала