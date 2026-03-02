https://1prime.ru/20260302/lgoty-867851673.html

"Все просто". Пенсионерам рассказали о малоизвестных льготах

"Все просто". Пенсионерам рассказали о малоизвестных льготах

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Пенсионеры уже привыкли, что индексация пенсий проходит автоматически, и нет необходимости обращаться в СФР. Между тем, в ряде случаев это необходимо, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Она напомнила, что есть часть льгот, которые пенсионер может получить, только лично обратившись в Социальный фонд. Кроме того, часто пенсионеры не знают о дополнительных льготах, предоставляемых на федеральном или региональном уровнях.“К таким льготам можно отнести: доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, если его не учли при начислении пенсии, надбавку за уход, который определен пенсионерам при достижении 80 лет. Также лично пенсионеры должны оформлять субсидию на оплату ЖКХ, если их расходы выше установленной в регионе планки”, - указала экономист.Пенсионеры могут рассчитывать на налоговые вычеты при расходах на лечение и приобретение лекарств. Если пенсионер имеет право на эти льготы и не обращается за ними персонально, ему их автоматически не начисляют, поскольку СФР может не владеть полной информацией.Также стоит помнить, что если меняются условия получения льгот, пенсионер обязан сообщить об этом в территориальный отдел СФР, после чего льготы могут быть пересмотрены или отменены. Это предусмотрено ФЗ N 400 " О страховых пенсиях" от 27.12.2013 года. Если этого не делать и обман вскроется, перерасчет сделают задним числом, заключила Иванова-Швец.

