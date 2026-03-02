https://1prime.ru/20260302/matkapital-867948759.html

В Госдуме предложили повышать маткапитал за каждого следующего ребенка

В Госдуме предложили повышать маткапитал за каждого следующего ребенка - 02.03.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили повышать маткапитал за каждого следующего ребенка

Помимо введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке, также необходимо повышать материнский капитал за каждого следующего ребенка, заявил зампред... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T19:38+0300

2026-03-02T19:38+0300

2026-03-02T19:38+0300

экономика

бизнес

недвижимость

россия

санкт-петербург

москва

госдума

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b60cb35d40fddecbb76656421740a1a9.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Помимо введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке, также необходимо повышать материнский капитал за каждого следующего ребенка, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко интернет-изданию "Газета.ru". "В России нужно повышать материнский капитал за каждого следующего ребенка", - сообщило издание, ссылаясь на слова Аксененко. По его мнению, введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке не приведет к повышению доступности жилья в России, и нужны другие меры. Например, повышение маткапитала и закрепление первоначального взноса по жилищному кредиту на уровне до 20%. Депутат отметил, что, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, на данный момент обсуждается, что ставка будет зависеть от количества детей в семье. Так, при рождении первого ребенка семья сможет рассчитывать на жилищный кредит по ставке в 10%, второго - 6%, третьего - 4%. Региональные различия пока что не обсуждались, но, по его мнению, разница может быть в сумме ипотеки: как и сейчас для Москвы и Санкт-Петербурга она будет выше, чем для регионов. Аксененко подчеркнул, что переход на дифференцированную ставку по семейной ипотеке обсуждается уже очень долго. По его мнению, это произойдет в ближайшее время. Он также добавил, что на доступность жилья влияет не только процент по ипотеке, но и сумма первоначального взноса, и общий уровень инфляции, а также стоимость квадратных метров, а сейчас, когда первоначальный взнос на ипотеку составляет "от 20%", а по факту в среднем 40%, именно этот барьер становится непреодолимым для семей. "Я уже неоднократно предлагал и продолжаю настаивать на том, что первоначальный взнос должен быть законодательно закреплен на уровне до 20%. То есть банк не может на свое усмотрение для кого-то поднимать эту планку до каких-то космических высот. Чтобы заключить саму сделку, семье сейчас нужно где-то взять огромную сумму, зачастую неподъемную. Да, часть ее можно погасить средствами маткапитала, но чаще всего его не хватает даже на половину взноса", - отметил депутат. По его словам, из-за незначительного снижения ставки на часть ипотечных кредитов банки не уйдут внезапно в минус. К тому же в России меняется система выдачи семейных жилищных кредитов, и теперь можно на одну семью взять лишь одну льготную ипотеку, пояснил Аксененко. "Боюсь, что та система, которая сейчас рассматривается, может сработать в обратную сторону. Сейчас у нас утверждена льготная ипотека по ставке 6% начиная с рождения первого ребенка. То есть у молодых семей сразу есть возможность купить жилье выгодно. А изменения предполагают, что для этих семей ставка повысится и станет уже 10%... Для тех семей, где ребенок второй, ничего не изменится, а для тех, где рождается третий, ипотека наконец становится "выгодной". Но ведь до третьего ребенка нужно родить и "поднять" первых двух", - подытожил Аксененко.

https://1prime.ru/20260228/gosduma-867891652.html

санкт-петербург

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, россия, санкт-петербург, москва, госдума, михаил мишустин